ظهرت الان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2021 بالاسم ورقم الجلوس

هناك عمليات بحث متزايدة عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة الترم الثاني، حيث صرح يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، أنه بالفعل قد انتهت كافة أعمال التصحيح في كنترولات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2021، وأنه في خلال ساعات سيتم اعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي.

بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية ٢٠٢١ محافظة البحيرة .. اعتمد منذ قليل اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي ( الإعدادية العامة ) للعام الدراسي 2020 /2021 بنسبة نجاح ٧٠.٩% حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين ١٠٣٨٠٣ طالب وطالبة.

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، في تصريحات صحفية، أنه تم الانتهاء من أعمال التصحيح لأوراق امتحانات الشهادة الإعدادية، تمهيدا لإعلان نتائجها بالمدارس المختلفة خلال ساعات، وجاري اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الترم الثاني من اللواء هشام آمنة محافظ الأقليم وإعلان أسماء الطلاب الأوائل على الشهادة الإعدادية.