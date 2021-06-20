نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مطروح 2021 بالاسم ورقم الجلوس

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح نتيجة الشهادة الإعدادية، وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمطروح، أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح عبر الموقع الرسمي للمديرية والصفحة الرسمية لمحافظة مطروح.
كما تستطيع الاطلاع على جميع درجاتك في جميع المواد ومجموعك ونسبتك المئوية كما تستطيع معرفة تنسيقك المتوقع لثانوي وسيتم اتاحة ذلك بعد اعتماد النتيجة ونشرها رسميا من مديرية التربية والتعليم بمطروح ومحافظة مطروح.
وأشار مدير تعليم مطروح الي أنه سيتم مراجعة اوراق اجابات الطلاب الأوائل بالقطاعات الاربعة قريبا باشراف التعليم العام وموجهي عموم المواد الدراسية بديوان عام المديرية تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص وتوافر العدالة والمساواة بين الطلاب.
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