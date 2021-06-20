نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2021 بالاسم ورقم الجلوس

اعتمد محافظ البحيرة، اللواء هشام آمنة، نتيجة الشهادة الإعدادية 2021، ويبحث العديد الطلاب أولياء الأمور عن رابط الدخول على رابط natiga nezakr net الصفحة الرسمية لمحافظة البحيرة للتعرف على النتيجة.

وجاءت نسبة نجاح نتيجة الشهادة الإعدادي 2021، نحو 70.9 ٪، من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين 103803 طلاب وطالبات.

واتصل المحافظ بالطلاب الأوائل مقدمًا لهم التهنئة بالتفوق متمنيا لهم دوام التفوق والنجاح.

4- عبد الرحمن وائل محمد علي محمد - من إدارة الرحمانية مدرسة إبراهيم الصيحي الإعدادية – بمجموع 279.5.

5- أسماء عبد النبي عبد الوكيل جاد الله - من إدارة الدلنجات مدرسة الدلنجات الإعدادية القديمة بنات - بمجموع 279.5.