سامح شكري يستقبل نظيره الماليزي في قصر التحرير بالقاهرة

استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، الأحد، وزير خارجية ماليزيا هشام الدين حسين، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والوصول بها لافاق أرحب ويعقب اللقاء مؤتمر صحفي مشترك.

ومن المقرر أن يتناول اللقاء تبادل الرؤى حول سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى تناول أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيديّن الإقليمي والدولي.