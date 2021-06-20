/636488/السيهاتي-يتسلم-درع-الرئاسة-الفخرية-للمركز-العربي-الأوروبي-لعام-2021

أعلنت الأمانة العامة المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي في مملكة النرويج عن تسليم سعادة الدكتور عبدالله السيهاتي من المملكة العربية السعودية درع الرئاسة الفخرية للمركز العربي الأوروبي لعام 2021.

دوت الخليج يرصد تسليم السيهاتي درع الرئاسة الفخرية للمركز العربي الأوروبي لعام 2021 حيث قام بتسليم الدرع المستشار إسلام الغزولي رئيس الهيئة الاستشارية العليا للمركز ، والدكتور أحمد غازي المدير الإقليمي للمركز وبحضور الدكتورة داليا أيسر منسق المركز بمصر ونائبها المهندس محسن مرقص والصحفية شيماء رشيد المستشار الإعلامي للمركز بمصر، فيما حضر الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس سعادة الأمين العام للمركز إيهان جاف. وجاء اختيار الدكتور عبدالله السيهاتي وترشيحه للرئاسة الفخرية للمركز العربي الأوروبي تقديرا لجهوده الإنسانية المضنية في العالم العربي وكذلك لرعايته العديد من المبادرات الإنسانية والاجتماعية والثقافية والرياضية أيضاً , وأخر تلك المبادرات مبادرة "معاك يا وطن" لمساندة الجهود الوطنية لمواجهة تداعيات فيروس كرونا والتي انطلقت في 16 دولة , وكذلك مبادرة "أمل وحياة" لمساندة ضحايا فيروس كرونا وتوفير وسائل ومستلزمات طبيه لهم ومبادرة "عطاء" لدعم الأسر الفقيرة . وفي ذات السياق ترأس السيهاتي إجتماعا تحضيريا مصغرا مع ممثلي المكتب الإقليمي للمركز لبحث الخطة السنوية لإنشطة المركز والإطلاع علي التجهيزات الخاصة بإطلاق المؤتمر الدولي لقادة المجتمع والمزمع إنعقادة في سبتمبر المقبل بحضور شخصيات وطنية ودولية بارزة في المجتمع العربي. ويعتبر المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي من أكبر الهيئات والمنظمات الدولية الإنسانية في العالم ,وهو هيئة مستقلة غير سياسية طوعية لا تستهدف الربح تعمل بموجب ميثاق الأمم المتحدة والحاصلة على موافقة السلطات النرويجية في عام 2006والمسجلة بقاعدة بيانات المنظمات غير الحكومية للأمم المتحدة, والمسجلة أيضا لدى وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية ، ويهدف المركز الي نشر قيم السلام والتسامح والتعايش السلمي, وللمركز مكاتب فرعيه وتنسيقية في الأردن والعراق وليبيا ومكتب تنسيقي في فلسطين ولديه أيضا تمثيل في 27 دولة حول عالم.

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