/636482/إنجاز-تاريخي-أخر-مصر-تستضيف-بطولة-العالم-لكرة-الطائرة-جلوس

عرض مسئولو اتحاد الطائرة البارالمبى التصور الخاص بتنظيم بطولة العالم "رجال - سيدات" للكرة الطائرة جلوس، والتى تقام بمصر ديسمبر المقبل، بمشاركة 32 منتخباً من مختلف دول العالم، على الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، حيث تقام المنافسات بمجمع الصالات المغطاة بهيئة استاد القاهرة الدولي، وكذا مقترح البدء فى تشكيل اللجنة المنظمة على غرار نموذج البطولات الدولية التى تستضيفها مصر.

وجمعت الجلسة الدكتور أشرف صبحى مع عدد من ممثلى الاتحاد المصرى البارلمبى للكرة الطائرة، لمناقشة استعدادات استضافة البطولة، وهم إيهاب حسنين عضو مجلس الإدارة، وغريب إدريس أمين الصندوق، وهويدا مندى مدير البطولة، ومن جهة وزارة الشباب والرياضة شهد الاجتماع الدكتور عمرو حداد مساعد الوزير، والدكتور أحمد جمعة معاون الوزير.

مصر تستضيف بطولة العالم

وتطرق اللقاء للمباحثات التى يتم عقدها مع الاتحاد الدولى البارالمبى للكرة الطائرة المرتبطة بخطوات تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية لحماية جميع المشاركين فى البطولة من الإصابة بفيروس كورونا حيث سيتم التنسيق مع وزارة الصحة واللجنة الطبية بوزارة الشباب والرياضة فى هذا الشأن.

رد وزير الشباب والرياضة على إستقبال البطولة

ورحب وزير الشباب والرياضة باستضافة بطولة العالم للكرة الطائرة جلوس بتعاون مثمر مع الاتحاد البارالمبى للكرة الطائرة واللجنة البارالمبية، وفى ضوء احتضان مصر للعديد من الأحداث والبطولات الرياضية الدولية، مؤكداً تقديم كافة أوجه الدعم المطلوبة لنجاح البطولة.

وردا على الطلب الخاص برعاية منتخب سيدات كرة الطائرة جلوس، لفت وزير الرياضة إلى تقديم الدعم للفريق فى إطار بناء منتخب قوى للسيدات يكون قادراً على المنافسة، مشيراً إلى أهمية العمل على نشر اللعبة بين الفتيات من ذوى القدرات والهمم على مستوى الجمهورية فى الفترة المقبلة.

مصر تناقش إستضافة بطولة أفريقيا للسامبو

على الجانب الأخر استقبل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الأحد بمكتبه بديوان الوزارة، كلاً من سيرجي تايكوف المدير التنفيذي للاتحاد الدولي للسامبو، ودليل الصقلي رئيس الكونفدرالية الإفريقية للسامبو، نائب رئيس الاتحاد الدولي للسامبو، وصوفيا روزانوف أمين عام الاتحاد الدولي للسامبو، ويستعرض دوت الخليج ابرز أحداث الإجتماع.

ناقش الاجتماع الترتيبات المتعلقة باستضافة مصر لبطولة إفريقيا للسامبو المقرر تنظيمها بهيئة استاد القاهرة الدولي في الفترة 28-31 يوليو المقبل بمشاركة نحو 22 دولة من مختلف دول العالم.

رحب وزير الشباب والرياضة بممثلي الاتحاد الدولي والإفريقي لرياضة السامبو الذين يزورون مصر الفترة الراهنة، مشيراً إلى استعداد مصر التام لاستضافة البطولة الإفريقية للسامبو بالتنسيق مع الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، مطالباً بالاستعداد على مستوى التجهيزات اللوجستية والإدارية والفنية للبطولة.