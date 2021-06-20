/636487/أمين-مسعود-يقترح-تشييد-أسوار-حول-الجبانات-لمواجهة-جرائم-نبش-القبور

طالب المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاسكان بمواجهة جريمة " نبش القبور " وهى من الجرائم الأخلاقية التي انتشرت بالآونة الأخيرة في عدد من القري والمدن حيث يقدم علي هذا الفعل الشنيع من لا يضع في إعتباره حرمة أجساد الموتي والتي أمرت الأديان السماوية بعدم انتهاكها فضلا عن أن جسد الانسان يمتلك حق الحفاظ عليه وعدم المساس به سواء كان حيا أو ميتا.

دوت الخليج يرصد اقتراح النائب أمين مسعود بشييد أسوار حول الجبانات لمواجهة جرائم نبش القبور

وتقدم " مسعود " باقتراح برغبة الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية طالب فيه بعمل وتشييد أسوار حول الجبانات بجميع المحافظات والمدن والمراكز والاحياء والقرى على مستوى الجمهورية مع عمل أبواب حديدية وتعيين حراس أمن عليها على أن يتحمل اصحاب المقابر تكاليف انشاء هذه الأسوار ودفع مرتبات الحراس مطالباً باحالة اقتراحه الى لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس لمناقشته.

كما طالب النائب أمين مسعود بتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل من ينتهكون حرمة الموتى خاصة أن القانون لم يقف مكتوف الأيدي عن مواجهة هذا السلوك ومكافحة انتشاره، حيث تصدي قانون العقوبات في الباب الحادي عشر منه لجرائم النبش في القبور وقد نصت المادة (160) علي أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

(أولا) كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال دينى خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد. (ثانيا) كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مبانى معدة لإقامة شعائر دين أو رموزا أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس. (ثالثا) كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها. وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أى منها تنفيذا لغرض إرهابي.