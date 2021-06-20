الزمالك يدخل معسكر مغلق يوم الأثنين استعداداً لمواجهة مصر المقاصة

/636489/الزمالك-يدخل-معسكر-مغلق-يوم-الأثنين-استعدادا-لمواجهة-مصر-المقاصة

‏يتوجه ‎نادي الزمالك إلى السويس ظهر غداً الإثنين المقبل للانتظام في معسكر مغلق هناك، استعدادا لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، في ربع نهائي كأس مصر.

ويرصيد دوت الخليج موعد المباراة:

ويدخل الزمالك مباراته أمام نظيرة مصر المقاصة يوم الثلاثاء المقبل، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات ربع نهائي كأس مصر.

مباريات الزمالك والمقاصة دائماً ما تحظى بالإثارة على مختلف الأصعدة، لذلك فالمنتظر كثير جداً من أحداث تلك المباراة خصوصاً مع ندية بطولة الكأس.

وجاء قرار كارتيرون بتواجد محمود علاء على مقاعد البدلاء أمام أسوان للرؤية الفنية لعودة اللاعب من إصابة لذا فضل البدء بمحمود الونش وإلى جواره محمد عبد الغنى والذى احتفل بزفافه، أمس السبت، وذلك بعدما انتهى اللاعب من المشاركة أساسي مع الأبيض فى مباراته مع أسوان.

وبذلك سيعود محمود علاء لقيادة الدفاع الأبيض أمام المقاصة إلى جانب الونش فى كأس مصر، بعدما واصل الفريق تصدره جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، برصيد 58 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة حقق خلالها الفوز في 17 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وهزم في مباراتين، فيما سجل لاعبوه 47 هدف، واستقبلت شباكه 18 هدف، فيما يسعى الأبيض لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية لتحقيق اللقب المحلى للمرة الثالثة عشرة فى تاريخه.

فى ظل استمرار معاناته من الإصابة بجزع فى الرباط الداخلى للركبة، حيث كانت اخر مشاركاته مع الزمالك فى مباراة المقاولون العرب، التى جمعت الفريقين يوم 24 من شهر أبريل الماضى، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز.

نتيجة المباراة

والجدير بالذكر ان فاز الزمالك علي فريق أسوان بنتيجة 3 اهداف دون رد وشهد الشوط الأول احراز أحمد زيزو لاعب الزمالك الهدف الأول عن طريق ركلة جزاء، والتي إقيم على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، وحرص زيزو على الاحتفال بالقميص رقم 100 الخاص به حيث يعد هذا اللقاء هو رقم مائه له مع الفريق الأبيض.