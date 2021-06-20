مجاهد يستقبل رجاء السلمي أمين عام الاتحاد العربي..«صور»

/636493/مجاهد-يستقبل-رجاء-السلمي-أمين-عام-الاتحاد-العربيصور

استقبل اليوم أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بمقر الاتحاد رجاء الله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم الذي أكد على أن زيارته لمقر الاتحاد المصري بمثابة شكر عملي على ما قدمه الاتحاد المصري من مساعدات لنجاح تنظيم كأس العرب للشباب التي تنطلق اليوم بالقاهرة.

من جانبه رحب أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري بضيوف مصر والأشقاء في الاتحاد العربي مؤكداً على التزام الاتحاد المصري بسياسة مصر الثابتة نحو الأشقاء، مضيفا أن كل امكانات الاتحاد المصري مسخرة للمساهمة في نجاح البطولة العربية، وتقديم دليل جديد على جدارة مصر التنظيمية للمحافل الرياضية.

‎وقرر نادي بيراميدز مخاطبة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة، وذلك من أجل الحصول على موافقة بحضور الجماهير لمباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية أمام الرجاء المغربي بما انه ممثل مصر الوحيد في كأس الكونفدرالية الافريقية.

موعد مباراة بيراميدز والرجاء

تقام المباراة مساء الأحد اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً،علي استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، ضمن منافسات نصف نهائي الكونفيدرالية الأفريقية.

القنوات الناقلة

تذاع المباراة عبر قناة "بي ان سبورتس 4" بشكل حصري على الهواء مباشرة، حيث تمتلك الشبكة حقوق البطولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يذكر أن بيراميدز تأهل إلى نهائي النسخة الماضية من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، قبل أن يتعرض للهزيمة من نهضة بركان المغربي بنتيجة 0-1.

ودخل فريق بيراميدز معسكر مغلق قبل المباراة بـ 48 ساعة لفرض حالة من التركيز على اللاعبين، وضم المدير الفني 20 لاعب هم:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد فتحي - أحمد سامي - أحمد أيمن منصور، خط الوسط: عمر جابر - رمضان صبحي - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل - إيريك تراوري - أحمد توفيق، خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس.