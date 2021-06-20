برلمانى يطالب وزير الأوقاف بمنع غير المتخصصين من الخطابة

جدة - نرمين السيد - طالب النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، وزير الأوقاف الدكتور محمد جمعة، بضرورة منع غير المؤهلين وغير المتخصصين فى الخطاب الدينى من الخطابة والإفتاء، احترامًا للتخصص ولطبيعة الخطاب الدينى وكذلك عدم التضييق على المتخصصين وإقصائهم.





وأكد الجاهل، خلال البيان الصادر له، أنه فى الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة وجود خطباء غير مؤهلين على المنابر، مما يترتب عليه الكثير من السلبيات، ونشر الفتن بين المواطنين نظرًا لتداول المعلومات المغلوطة، مطالبًا وزير الأوقاف بأقصى درجات التعاون والحيطة بين جميع المعنيين لمنع تسلل عناصر الجماعات الإرهابية المتطرفة وفى مقدمتها جماعة الإخوان الإرهابية إلى عقول المجتمع. وأشار عضو مجلس النواب، إلى ضرورة فرض عقوبات صارمة لكل من يسمح بصعود شخص غيره إلى المنبر، وذلك لضبط الخطاب الدينى ومنع انشار الأفكار المتطرفه.

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