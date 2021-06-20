رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2021 برقم الجلوس

اعتمد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 اليوم، بنسبة نجاح 70.9 % حيث بلغ إجمالى عدد الطلاب 103803 طالب وطالبة.

محافظ البحيرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2021

واعتمد المحافظ نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 85% حيث بلغ إجمالى عدد الطلاب 7183طالبًا وطالبة، وكذا الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 100% والشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 81%، وقام المحافظ بالاتصال بالطلاب أوائل الشهادة الإعدادية 2021 وقدم لهم التهنئة متمنيا لهم دوام التفوق والنجاح.

أسماء العشرة الأوائل في نتيجة الشهداة الإعدادية 2021 بمحافظة البحيرة

وأشار يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، في تصريح صحفي، إلى أن الطلاب الأوائل على مستوى المحافظة هم :-

الطالبة سلمي خميس علي يوسف النافع من إدارة كوم حماده مدرسة صلاح سالم الاعدادية بنات بمجموع 280

المركز الثانى الطالب مهند مصطفي محمد الدقاق من إدارة وادي النطرون مدرسة الشهيد رياض محمد عبد القوي سعد بمجموع 279.5 درجة

المركز الثالث الطالب مازن السادات حسني سيف اليزل من إدارة شبراخيت مدرسة شبراخيت الاعدادية بنين بمجموع 279.5 درجة

المركز الرابع الطالب عبد الرحمن وائل محمد علي محمد من إدارة الرحمانية مدرسة ابراهيم الصيحي الاعدادية بمجموع 279.5 درجة

المركز الخامس الطالبة أسماء عبد النبي عبد الوكيل جاد الله من إدارة الدلنجات مدرسة الدلنجات الاعدادية القديمة بنات بمجموع 279.5 درجة

المركز السادس الطالبة بسملة جمال سالم خميس من إدارة أبو المطامير مدرسة أبو المطامير الاعدادية بنات بمجموع 279.5 درجة

المركز السابع الطالبة إيمان السيد رشاد السيد علي - إدارة مركز دمنهور مدرسة عمر نعيم الاعدادية بنات بمجموع 279.5 درجة

المركز الثامن الطالب عبد الله السيد عبد الله السيد من إدارة ايتاي البارود مدرسة الشهيد عبد الباعث حامد يعقوب بمجموع 279.5 درجة

المركز التاسع الطالبة نورهان عبد الرحمن حنفيش محمد من إدارة حوش عيسى مدرسة عمارة الاعدادية المشتركة بمجموع 279.5 درجة

المركز العاشر الطالبة شهد شريف قطب احمد مصطفي من إدارة التحرير مدرسة الرواد الاعدادية المشتركة بمجموع 279.5 درجة .

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