أُختتمت فعاليات المناورة ( رعد - 5 ) التى تنفذها إحدى وحدات المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والتى أستمرت لعدة أيام وذلك فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة . تضمنت المرحلة الختامية قيام المفارز الميكانيكية والمدرعة بصد وتدمير عناصر الإبرار البحرى والجوى المعادى التى تم إنزالها بحراً وإبرارها جواً لإحتلال خط حيوى بمحاذاة ساحل ، وذلك بمشاركة القوات البحرية التى قامت بالتصدى للقطع البحرية المعادية القائمة بالإبرار وتدميرها بالتعاون مع القوات الجوية ووسائل وأسلحة الدفاع الجوى والمدفعية وعناصر المهندسيين العسكريين ، وإبرار عناصر القوات الخاصة لسرعة إحتلال رأس الشاطئ وتأمينه ضد الهجوم المعادى ، كما تم تنفيذ عدد من الرمايات بالذخيرة الحية للعديد من الأعيرة لتدمير العناصر المتسللة للوصول إلى الساحل ، ظهر خلال المرحلة المستوى الراقى والإحترافية العالية للعناصر المشاركة فى تنفيذ المهام المكلفين بها .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ختام فعاليات المناورة ( رعد - 5 ) التى تنفذها إحدى وحدات... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.