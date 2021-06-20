/636495/البرلمان-شوكة-في-زور-محمد-رمضان--النواب-اعتادوا-محاصرة-الابتذال-والاستفزاز-الفني

في الوقت الذي قد يتخذ فيه البعض خطوات للوراء أمام شعبية وجماهيرية الفنان محمد رمضان، يتقدم البرلمان بأعضاءه في النواب والشيخ خطوات هجومية للأمام، وذلك ضد مايصفوه بـ"الممارسات والتصريحات المستفزة" لرمضان، عبر تحريك رسمي لأدوات رقابية في هيئة طلبات إحاطة ومذكرات وبيانات عاجلة.

يرصد دوت الخليج، المواقف الصلبة والقوية لمجلسي النواب والشيوخ، ضد مايعتبرونه "إسفافا وابتذالا" أو تعمد لنشر الجدل والاستفزاز، وتحديدا تجاه الفنان محمد رمضان الذي أثار الجدل على مدار الساعات الماضية، ولم يتوان اعضاء البرلمان في المقابل عن التصدي لكل مايرونه خارج عن النص وغير مألوف بالنسبة للرأي العام.

المواقف المشرفة

يلعب أعضاء البرلمان أدوارا نموذجية كمعبرين عن الشعب وممثلين عنه، ينتفضون ضد الاسفاف والابتذال، مستخدمين ألفاظا وحججا واعتراضات، تظهر مدى قربهم من الشارع وسماعهم لنبضه ورفضهم للتهاون في حق النماذج الفنية أو السياسية والاقتصادية والرياضية، التي يكون لظهورها تأثير سلبي على المجتمع.

ينطلق النواب من قاعدة لاتعارض الإبداع والمبدعين، ولا يوجد في قاموس البرلمان المصري العريق ونوابه، مايشكل عائقا أمام حرية الإبداع، وإنما الفوارق متسعة وواضحة وملموسة، بين الابتذال، والفن، بين الرسالة الإبداعية والفنية حتى وإن اقتصرت على مجرد التسلية، وبين إثارة الأزمات والمشكلات والتطاول والمشادات من أجل لفت الانظار وحصد الألقاب الوهمية.

انتفاضة برلمانية

تجدد الهجوم البرلماني على الفنان محمد رمضان، حيث أكد النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب أن اعتذار الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية للفنانة سميرة عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ عن الإهانة التى تعرضت لها من قبل الفنان محمد رمضان لا يكفى، وقال "زين الدين" فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، لتوجيهه اإلى الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة أن خطايا وكوارث محمد رمضان تعددت ولا بد من محاكمته حتى يتوقف عن ممارساته المستفزة للمجتمع.

وقبلها تقدم ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، بمذكرة برلمانية عاجلة إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، باستدعاء الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، بشأن تصريحات محمد رمضان المسيئة إلى عضو في مجلس الشيوخ ورمز من رموز الفن المصري.

وقال الهضيبي إن الجميع شهد على مدار الساعات الماضية إساءة محمد رمضان إلى رمز كبير من رموز الفن في مصر والوطن العربي؛ وهي الفنانة والنائبة سميرة عبد العزيز، وتعرضها إلى إساءة لفظية، مما يستوجب اتخاذ إجراءات رادعة من قبل كل مؤسسات الدولة المعنية بالأمر كوزارة الثقافة ونقابة الممثلين ضد رمضان؛ نظرًا لإساءته إلى عضو في مجلس الشيوخ ورمز من رموز الفن المصري.

شوكة برلمانية

في عديد من الحالات التي استدعت التدخل البرلمان، شكل أعضاء مجلس النواب "شوكة" في حلق من يستحق ذلك، وآخرهم الفنان "محمد رمضان"، وقبلها لطالما انتقد نواب البرلمان، تجاوزات رامز جلال في برنامجه السنوي، وبعدها قد وجه المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، انتقادات لاذعة للمسلسلات الرمضانية التى تتناول حياة الصعيد، مضيفا شتان بين أهل الصعيد وما تقدمه الدراما المصرية.

أيضا، قال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان: الفنان الذي استعرض وجود أمواله في البيت "متنمر ومتهور، فيما قدم عضو مجلس الشيوخ ياسر الهضيبي، مذكرة برلمانية عاجلة لاستدعاء وزيرة الثقافة ونقيب المهن التمثيلية، بسبب تصرفات رمضان، ليقدم اليوم النائب محمد عبد الله زين، طلب إحاطة ضد الفنان محمد رمضان مشددا على أن ممارساته بتستفز المجتمع.