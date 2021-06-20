تأكيدا لـ دوت الخليج..عبدالحفيظ ينفذ وعد الخطيب في الأهلي

/636497/تأكيدا-لـ-تحيا-مصرعبدالحفيظ-ينفذ-وعد-الخطيب-في-الأهلي

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي انفراد دوت الخليج الخاص بصرف مكافآت خاصة من النادي الأهلي للاعبي القلعة الحمراء في تونس ، ليأتي هذا مؤكدا مصداقية الموقع في نقل الأخبار في إطار الحرص الدائم على الإلتزام بمعايير مهنة الصحافة والحفاظ على المصداقية مع الجمهور.

وكشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن تلبية رغبة الخطيب في صرف مكآفات خاصة للاعبي المارد الأحمر بعد الفوز على الترجي التونسي ضمن مواجهات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ليؤكد بذلك انفراد موقع دوت الخليج يوم الأربعاء الماضي مع الإعلامي عبدالناصر زيدان.

سيد عبدالحفيظ يقرر صرف مستحقات إجادة للاعبي الأهلي

وكان دوت الخليج قد أنفرد مساء الأربعاء الماضي بوعد الخطيب للاعبي الأهلي بمكآات إجادة ، ليخرج البعض ويكذب تلك الأخبار ويشن حملة كبيرة على مصداقية الخبر ، قبل أن يتأكد صحة الخبر من خلال صرف تلبية سيد عبدالحفيظ لرغبة رئيس القلعة الحمراء.

على جانب أخر أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي استمرار الحظر الإعلامي على لاعبي الفريق خلال الفترة المقبلة، خصوصا أن الأهلي لديه مباراة مهمة أمام الترجي التونسي في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السبت المقبل على ملعب الأهليwe السلام.

وشدد عبدالحفيظ على ضرورة الحفاظ على حالة التركيز لدى لاعبي الأهلي، لاسيما أن التأهل لم يحسم بعد، والفريق فاز في الشوط الأول على الترجي في تونس، ومازال هناك شوط ثان في مباراة العودة بالقاهرة.

ومن المقرر أن يستأنف الأهلي تدريباته على ملعب التتش بعد غد الثلاثاء في إطار الاستعداد الخاص بمباراة العودة أمام الترجي التونسي.

تشكيل الاهلي الرسمي لمواجهة الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – بدر بانون – أكرم توفيق.

خط الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – عمرو السولية – طاهر محمد طاهر – صلاح محسن.

خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل الترجي أمام الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

تشكيل للترجي لمواجهة الأهلي : حراسة المرمى: معز بن شريفية خط الدفاع: خليل شمام - عبد القادر بدران - إلياس الشتي - حمدي النقاز. خط الوسط: محمد علي بن رمضان - غيلان الشعلالي. خط الهجوم: عبد الرؤوف بن غيت - ويليام توغي - حمدو الهوني- عبد الباسط خاليد.