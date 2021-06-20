شكرى: هناك ارتباط وثيق بين شعبى مصر وماليزيا

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأحد، إن هناك ارتباطا وثيقا بين شعبى مصر وماليزيا، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على تبادل الزيارات على جميع المستويات وتوسيع رقعة التعاون لما يخدم الصالح العام والشعبين.





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