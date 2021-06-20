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فيديو - المساجد الكبرى فقط.. وزير الأوقاف يعلن ضوابط صلاة عيد الأضحى

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محمد الحنبوصى 2021-06-20 16:23 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - وأوضح وزير الأوقاف ضوابط صلاة عيد الأضحى فى مقطع فيديو نشره عبر قناته الرسمية  "يوتيوب" وخلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى"فيسبوك".

وجاءت الضوابط كالآتى:

- صلاة العيد فى المساجد الكبرى التى تقام بها صلاة الجمعة فقط.

- عدم السماح بأداء صلاة العيد فى الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة.

- ارتداء المصلين للكمامة قبل دخول المسجد.

- اصطحاب المصلى الشخصى.

- مراعاة علامات التباعد الاجتماعى.

- عدم فتح دورات المياه.

- فتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقه بعدها بـ 10 دقائق.

- لا تزيد مدة التكبير عن 7 دقائق. 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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