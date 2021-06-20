عاجل.. السيسى لسلطان طائفة البهرة : نؤمن بأهمية الحوار بين شعوب العالم

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، يرافقه أنجاله الأمير جعفر الصادق، والأمير طه مفضل، والأمير حسين مفضل، وذلك بحضور السيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة.





وصرح المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بسلطان طائفة البهرة فى مصر، مؤكداً العلاقات الوطيدة التاريخية بين مصر والطائفة، ومعرباً عن خالص التقدير لدور سلطان البهرة فى ترميم وتجديد مقامات آل البيت وعدد من المساجد المصرية التاريخية، وآخرها ترميم أضرحة السيدة نفيسة، والسيدة زينب، وسيدنا الحسين، لتتكامل مع جهود الدولة الحالية فى تطوير المناطق المحيطة بتلك الاضرحة والمواقع الأثرية بالقاهرة الفاطمية والتاريخية، وذلك فضلاً عن الأنشطة الخيرية الأخرى المتنوعة لطائفة البهرة فى مصر، بالاضافة الى دعم صندوق "تحيا مصر".

وقد أكد الرئيس إيمان مصر العميق بأهمية الحوار بين كافة شعوب العالم بمختلف مذاهبها وأعراقها، وانفتاحها الدائم على كافة الأديان والطوائف، وذلك استناداً إلى تاريخ شعب مصر العريق وحضارته وفهمه الصحيح للدين، مستعرضاً سيادته فى هذا الإطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز مبادئ المواطنة على أساس المساواة والتعايش السلمى وحرية الاختيار والاعتقاد.

من جانبه؛ أعرب سلطان البهرة عن تشرفه بلقاء الرئيس، مثمنًا المسار الحالى الذى تتمتع به مصر بقيادة الرئيس من حرية ممارسة الشعائر الدينية، والتعايش السلمى بين كافة الأطياف والمذاهب، والتى تكفل للجميع مناخاً مستقراً للسلام الاجتماعى.

كما أشاد سلطان البهرة بالإنجازات التنموية التى تحققت مؤخراً فى مصر على الصعيد الداخلى فى مختلف المجالات، بالإضافة إلى الدور المصرى الفاعل على الساحة الإقليمية، والذى تجسد مؤخراً فى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، والمبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة، إلى جانب جهودها المتواصلة فى دعم جهود التوصل لتسوية سياسية للأزمة الليبية.