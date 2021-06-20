عاجل.. السيسى يبحث القضايا الإقليمية والدولية مع وزير خارجية ماليزيا

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى محيى الدين ياسين، رئيس وزراء ماليزيا، مشيداً بنتائج الاتصال الهاتفى الذى تم مؤخراً بين الجانبين، ومشيراً إلى ترحيب مصر بتكثيف التعاون مع ماليزيا فى مختلف المحافل الدولية، فضلاً عن تعزيز أواصر التعاون الثنائى بين البلدين، خاصةً على المستوى الاقتصادى والتجارى والاستثمارات المشتركة، وذلك فى إطار سياسة مصر الثابتة بالانفتاح على التعاون المشترك والبناء والتنمية مع الجميع، فى إطار من مبادئ وقيم الاحترام المتبادل، ومن أجل مصالح الشعوب والأجيال الحالية والقادمة.

من جانبه؛ نقل وزير خارجية ماليزيا إلى الرئيس تحيات رئيس الوزراء الماليزى، مؤكداً الاهتمام الذى توليه ماليزيا لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر فى جميع المجالات، وكذا فى مختلف المحافل الدولية، خاصةً فى ظل الطفرة التنموية اللافتة والمشروعات القومية العملاقة التى تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة، فضلاً عن الدور الرائد الذى تقوم به مصر على الصعيدين الإقليمى والدولى، ودورها الفاعل فى مجال مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام فى الشرق الأوسط.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء تطرق إلى التباحث حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً قضية مكافحة الإرهاب، باعتباره من أهم التحديات التى تواجه العالم، حيث تم الإشادة بالجهود التى تبذلها مصر لمكافحة الإرهاب على المستويين الداخلى والإقليمى، ومواجهة الفكر والأيدولوجيات المتطرفة، إلى جانب دور الأزهر الشريف الرائد فى هذا الصدد، باعتباره منارة العالم الإسلامى وممثل التعاليم الإسلامية الصحيحة.