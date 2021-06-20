الأرصاد تكشف توقعات الطقس لفصل الصيف.. وتقدم نصائح هامة للمواطنين

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جدة - نرمين السيد - وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المنتظر أن يبدأ فصل الصيف جغرافيا غدا الإثنين، الموافق 21 يونيو 2021 ويستمر لمدة 3 أشهر قادمة حتى يوم الأربعاء الموافق 22 سبتمبر.
وقدمت الهيئة عددًا من النصائح الهامة للجمهور، منها، عدم التواجد تحت أشعة الشمس، فى الفترة من الظهر، وحتى الخامسة عصرًا، حيث تصل درجة الحرارة ذروتها.
وتضمنت ضرورة ارتداء الملابس الفضفاضة، والإكثار من تناول المياه، ومتابعة النشرات الجوية باستمرار.
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