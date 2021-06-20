وزير خارجية ماليزيا : تربطنا مع مصر علاقات عميقة 

جدة - نرمين السيد - وأضاف حسين خلال المؤتمر الصحفى الذى جمعه مع وزير الخارجية سامح شكرى، أن زيارته لمصر تمثل نجاحًا للعلاقات بين البلدين وأن حماس الاستقبال له وللوفد المرافق يوضح مدى التوافق والتطلع إلى مزيد من التعاون، كما تم الترتيب خلال المشاورات للاجتماعات الخاصة للجنة المشتركة بين البلدين.

وذكر أنه جرت مناقشة عواقب جائحة كورونا وتأثيرها على الاقتصاد والسياحة، كما توجه بالشكر لمصر وذلك لتطعيم الطلبة الماليزيين فى مصر حتى يتمكنوا العودة إلى كوالالمبور، موضحًا أنه تم مناقشة بعض القضايا "الإقليمية - الإقليمية" مثل القضية الفلسطينية، مشيدًا بجهود مصر لوقف إطلاق النار وإعادة إعمار غزة، موضحًا أنه متفائل بالزيارة واعتبرها حلقة جديدة بين مصر وماليزيا.