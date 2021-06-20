شكرى: توافق مصرى ماليزى حول القضية الفلسطينية

أكد وزير الخارجية سامح شكرى، على وجود توافق مصرى ماليزي حول القضية الفلسطينية، وتوافق الرؤى حول سبل حل القضية، مشددا على أهمية حصول أبناء الشعب الفلسطيني على حقوقهم بقيام دولة مستقلة.
وأوضح شكرى في مؤتمر صحفي مع وزير خارجية ماليزيا، أنه سيجرى خلال المرحلة المقبلة المزيد من التنسيق حول القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع فى الشرق الأوسط، وموضوعات المناخ وما يتعلق بآثار جائحة كورونا.
فيما أكد وزير خارجية ماليزيا أن هناك توافقا بين مصر وماليزيا في عدد كبير من المحافل الإقليمية والدولية، موضحا أنه لا يوجد تعارض فى الرؤى بين مصر وماليزيا وسنعمل على المستوى الثنائي أو مع الاعضاء المشاركين في منظمة التعاون الإسلامى، لافتا إلى أن ماليزيا ترى في أزمة كورونا فرصة تستطيع من خلالها البناء وتعزيز التعاون، مضيفا: ما يجمعنا أكثر ما يفرقنا ونخوض حرب مشتركة ضد كورونا.
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