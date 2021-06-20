وزير خارجية ماليزيا: نتطلع لتعزيز التعاون الاستخباراتى مع مصر لمكافحة الإرهاب

أكد وزير الخارجية، سامح شكرى، أهمية تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، موضحا أنه سيجرى التشاور خلال التعاون الثنائي واللجنة المشتركة، وأنه ناقش مع الوزير الماليزى قضية سد النهضة الإثيوبى في إطار علاقات الأخوة.
كشف وزير خارجية ماليزيا أنه سيجرى تعاون بين مصر وماليزيا لتبادل المعلومات والتعاون الاستخباراتي خلال الفترة المقبلة، بشكل جيد لمكافحة الإرهاب وتعزيز علاقات التعاون خلال الفترة المقبلة، موضحا أهمية تسريع عملية مكافحة الإرهاب فى المنطقة بالتعاون مع مصر.
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