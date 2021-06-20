الرئيس السيسي يستقبل سلطان طائفة البهرة بالهند

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، يرافقه أنجاله الأمير جعفر الصادق، والأمير طه مفضل، والأمير حسين مفضل، وذلك بحضور الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بسلطان طائفة البهرة فى مصر، مؤكدًا العلاقات الوطيدة التاريخية بين مصر والطائفة.
وأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن خالص التقدير لدور سلطان البهرة فى ترميم وتجديد مقامات آل البيت وعدد من المساجد المصرية التاريخية، وآخرها ترميم أضرحة السيدة نفيسة، والسيدة زينب، وسيدنا الحسين، لتتكامل مع جهود الدولة الحالية فى تطوير المناطق المحيطة بتلك الاضرحة والمواقع الاثرية بالقاهرة الفاطمية والتاريخية، وذلك فضلًا عن الأنشطة الخيرية الأخرى المتنوعة لطائفة البهرة فى مصر، بالإضافة إلى دعم صندوق "تحيا مصر".
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