«التعليم» تناقش آليات تأهيل المدارس الرسمية الدولية للحصول على شهادة الاعتماد

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عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اجتماعًا مع ممثلى المجلس الثقافى البريطانى لبحث ملفات التعاون المشتركة، بحضور الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وممثلي المجلس الثقافى البريطانى.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن عقد وزارة التربية والتعليم، اجتماعًا مع ممثلى المجلس الثقافى البريطاني، لبحث ملفات التعاون المشترك.

تكثيف التعاون بين الوزارة والمجلس الثقافى البريطانى

وتناول الاجتماع تكثيف التعاون بين الوزارة والمجلس الثقافى البريطانى تمهيدًا لاعتماد المدارس الرسمية الدولية (الشهادة البريطانية فقط)، وقال الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين، إنه سيتم عقد لقاء بين الوزارة ومديرى المدارس الدولية والمجلس الثقافى البريطانى للوقوف على آليات الاعتماد والامتحانات والتيسيرات التى يقدمها المجلس للتعاون مع الوزارة للنهوض بهذه النوعية الواعدة من المدارس.

حضور الاجتماع

حضر الاجتماع فاطمة الزهراء عز الدين محمد؛ مدير عام التجريبيات بالوزارة، ونادر يونان؛ رئيس مجلس إدارة مؤسسة المدارس الدولية، وعبدالرؤوف علام؛ ممثل المؤسسة في التعامل مع الوزارة، وعلي البكري؛ عضو مجلس إدارة المؤسسة، ومن المجلس الثقافي البريطاني (British Council): فخر جعفري مدير إدارة امتحانات المجلس الثقافي البريطاني، وسحر خميس رئيس برامج التعليم بالمجلس، وياسر علي رئيس قسم تطوير الامتحانات بالمجلس.