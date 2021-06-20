/636496/محمد-صلاح-يتصدر-قائمة-أسعار-لاعبي-ليفربول-بنهاية-الموسم

كشف نادي ليفربول الإنجليزي، عن القيمة التسعيرية للاعبي فريق النادي، صباح اليوم الأحد الموافق العشرين من يونيو الجاري، وأحتل الفرعون المصري محمد صلاح صدارة التقيم من النادي، ويستعرض دوت الخليج ترتيب لاعبي فريق الريدز.

تصدر الدولي المصري محمد صلاح قائمة أسعار الفريق الإنجليزي ليفربول، بعد نهاية موسم 2020 / 2021، بالرغم من موسم سئ للفريق، وجاء في الصدارة بسبب أهدافة الحاسمة وتعديل موقف فريقة في جدول ترتيب الدوري الممتاز في نهاية الموسم، وإنضمامه للمراكز الأربعة الأوائل في الدوري.

ترتيب أول ثلاث مراكز قيمة في ليفربول

احتل محمد صلاح المركز الأول برصيد 12.5 مليون جنيه سترليني.

وجاء في المركز الثاني الإنجليزي ألكسندر أرنولد، وبجنابه البرتغالي ديجو جوتا برصيد 7.5 مليون جنيه سترليني.

وجاء في المركز الثالث الإسكوتلندي أندري روبيرتسون برصيد 7 مليون جنيه سترليني.

ارقام محمد صلاح مع ليفربول

حقق محمد صلاح العديد من الألقاب الفردية والبطولات الجماعية منها حصد لقب أفضل لاعب بإفريقيا ، وهدف الموسم الإنجليزي بالإضافة لهداف الدوري الإنجليزي حتى أصبح الهداف التاريخي للريدز في دوري الأبطال برصيد 28 هدف.

وحصد محمد صلاح، لاعب ليفربول والمنتخب الوطني جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي الممتاز، المُقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين بعد منافسة شرسة مع لاعبي البريميرليج.

وحصل محمد صلاح على الجائزة بتصويت من الجماهير كأعلى نسبة تصويت وذلك بعد منافسة عالية مع العديد من لاعبي الدوري الإنجليزي.

ويعد محمد صلاح أول لاعب فى تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفًا فأكثر في 3 مواسم، وهو ثاني أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلا للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده الـ 29

احتفل محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر بذكرى عيد ميلاده التاسع والعشرون مع عدد من زملائه وأصدقائه أبرزهم زميله في منتخب مصر أحمد حسن كوكا لاعب نادى سبورتينج براجا البرتغالى، ويستعرض دوت الخليج احتفالات صلاح مع زملائه.