اتحاد الكرة: كأس العرب للشباب أول محطة لتجهيز جيل جديد للمونديال

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أكد أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عن ترحيب الاتحاد المصري بالتجمع العربي الكبير في القاهرة من خلال بطولة كأس العرب للشباب التي تنطلق غداً ، مشيراً إلى أن البطولة تعد فرصة كبيرة للمنتخب الوطني للشباب الذي تم تكوينه مؤخرا من مواليد 2003 ، كما تعد المحطة الأولى في خطة إعداد الفريق وصولاً إلى كأس الأمم الأفريقية للشباب التي تنظمها مصر بعد أقل من سنتين وهي في الوقت نفسه المؤهلة لنهائيات كأس العالم للشباب المقرر اقامتها في إندونيسيا 2023.

ويرصيد دوت الخليج تفاصيل البطولة:

وتمنى رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم طيب الإقامة لجميع الوفود المشاركة في البطولة، مؤكداً على وضع كافة امكانات الاتحاد المصري لمساعدة الاتحاد العربي لكرة القدم في نجاح تنظيم البطولة وفق السياسة التي تتبناها مصر لتنظيم البطولات على جميع المستويات حتى أصبحت مركزاً للبطولات الكبرى، وهو ما يعد فخراً لنا كمصريين.

من جهته أكد محمود جابر المدير الفني للمنتخب الوطني للشباب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم عن المباراة الافتتاحية للبطولة غدا أمام النيجر أنه يسعي للخروج بأكبر استفادة ممكنة من المشاركة في كأس العرب للشباب التي تنطلق غدًا بالقاهرة، باعتبارها احتكاك قوي مع مدارس لعب مختلفة.

فيما قال يوسف حسن لاعب المنتخب الوطني ، أنه وزملاءه خاضوا تدريبات قوية خلال الأيام القليلة الماضية من أجل الظهور بشكل جيد على المستوى الفني والبدني خلال منافسات البطولة.

وتنطلق غداً الأحد منافسات النسخة السابعة لكأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم بالقاهرة وتستمر حتى السادس من يوليو المقبل.

المنتخبات المشاركة في البطولة

وتشهد النسخة السابعة مشاركة 16 منتخباً، موزعة على أربعة مجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى: مصر - النيجر - موريتانيا - الجزائر.

المجموعة الثانية: المغرب - طاجيكستان - الإمارات - جيبوتي.

المجموعة الثالثة: السنغال - لبنان - العراق - جزر القمر.

المجموعة الرابعة: تونس - اليمن - السعودية –أوزبكستان.

موعد مباريات البطولة

وتقام مباريات البطولة على ملاعب استاد القاهرة الدولي وبتروسبورت والمقاولون العرب بالإضافة إلى ملعب الكلية الحربية.

ويخوض المنتخب الوطني للشباب المباراة الافتتاحية للبطولة على استاد القاهرة الدولي، حين يواجه النيجر في الرابعة عصر غد ضمن المجموعة الأولى.

وفي السابعة مساءً ، يلتقي منتخبا موريتانيا والجزائر في ختام الجولة الأولى من نفس المجموعة.

وفي المجموعة الثانية، يلتقي غدا أيضا منتخب المغرب مع طاجيكستان في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، على استاد المقاولون العرب، قبل مباراة الإمارات وجيبوتي على نفس الملعب في السابعة