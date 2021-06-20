/636499/مسروقات-بـ-2-مليون-حبس-المتهمين-في-واقعة-سرقة-أدوات-منزلية-في-المقطم

قررت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الأحد 20 يونيو 2021، بحبس متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة أدوات منزلية قيمتها 2 مليون جنيه من داخل محل في المقطم، كما أمرت النيابة العامة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل سرقة أدوات منزلية بـ 2 مليون حنيه

تفاصيل واقعة السرقة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى رئيس مباحث قسم شرطة المقطم، بلاغا من مالك محل أدوات منزلية كائن بدائرة القسم باكتشافه كسر القفل الخاص بالمحل ملكه وسرقة كمية من الأدوات المنزلية تقدر قيمتها بـحوالى 2 مليون جنيه، مجموعة من المكتبات الخشبية المُستخدمة في عرض المنتجات، خزينة بداخلها مجموعة من الأوراق من داخل المحل.

وكشفت تحريات رجال المباحث وجمع المعلومات التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص.

مواجهة المتهمين

وبعد تقنين الإجراءات اللازمه، وتم القبض عليهم، وبمواجهتهم أمام جهات التحقيق، اعترفا أحدهم بأنه نظرًا لسابقة وجود شراكة بينه وبين الضحية في مجال تجارة الأدوات المنزلية ورفض الأخير تسليمه مستحقات ماليه له "أرباح" عقب فض الشراكة بينهما، فإختمرت في ذهنه فكرة سرقة محتويات المحل ملك المجنى عليه، وفى سبيل ذلك إستعان بباقى المتهمين لتنفيذ مخططه، ونجحوا من الدخول للمحل المشار إليه بأسلوب "كسر القفل"، والإستيلاء على المسروقات عقب تحميلها على سيارتين " تم ضبطهما" ولاذوا بالفرار، وبمواجهة باقى المتهمين بما جاء بأقوال المتهم أيدوها، وتم بإرشادهم ضبط كافة البضائع المُستولى عليها داخل مخزن ملك أحد المتهمين كائن بدائرة القسم.

تحريات رجال المباحث

كما تم بإرشاد أحدهم ضبط الخزينة المستولى عليها "مغلقة وبداخلها الأوراق المُستولى عليها" بمكان إخفائها بمسكن صديقه المقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، والذى أقر بعلمه بأنها من متحصلات واقعة سرقة وبإستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات، وإتهمهم بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة التي باشرت التحقيق وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات ومواجهة المتهمين بمالك المحل.