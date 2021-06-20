/636501/تجديد-حبس-5-متهمين-في-واقعة-فيديو-الكفن-بعين-شمس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس اليوم الأحد 20 يونيو 2021، حبس 5 متهمين في واقعة «فيديو الكفن»، بتهمة ارتكاب وقائع إدانة في قضية جديدة جرى إثباتها في حق المتهمين، وحملت القضية رقم 10587 لسنة 2021 لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات.

دوت الخليج ، يرصد في السطور التالية تفاصيل قضية الكفن في منطقة عين شمس

كانت قد تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي" فسيبوك"، فيديوهات توثق لحظة تقديم عائلة الكفن لعائلة أخرى بدائرة قسم شرطة عين شمس، بسبب وقوع مشاجرة بين الطرفين في وقت سابق داخل إحدى المراكب السياحية التي تملكها العائلة الأولى، وقيام العائلة المقيمة بعين شمس بتوجيه بعض العبارات النابية والتهديد للعائلة المقدمة للكفن.

ظهور 3 أشخاص من عائلة «عاطف الريس» يحملون الكفن بين أيديهم وعلى كل كفن سلاح أبيض «سكين»، محاطين بمجموعة من الأشخاص طرف عائلة «الميرغني»، وظهر المجني عليهم مجبرين على حمل كفنهم تحت تهديد السلاح، وهو ما أظهره الفيديو حتى مثلوا أمام 3 من كبار العائلة يجلسون على كراسي وكأنهم في جلسة محاكمة عرفية.

وأوضح الفيديو اعتداء المتهمين على المجني عليهم بالسب والشتائم، كما أحدث جدلاً واستياءً بين أهالي منطقة عين شمس ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين الجهات الأمنية بسرعة التدخل للقبض عليهم، وبفحص الفيديو تبين أن طرفي الواقعة من منطقة عين شمس شرق القاهرة.

ضبط المتهمين

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، من 3 أشخاص مقيمين بالقاهرة بتضررهم من 5 أشخاص مقيمين بدائرة القسم لقيامهم حال تواجد المُبلغين داخل الفيلا الخاصة بالمشكو في حقهم لعقد جلسة صلح بين العائلتين، دون إخطار الجهات الأمنية أو القسم، بالتعدي عليهم بالسب والتهديد بالإيذاء وإكراههم على تقديم أكفانهم تحت تهديد الأسلحة النارية، وتصويرهم بهواتفهم المحمولة، بسبب وجود خلافات سابقة بينهم محرر بشأنها عدة محاضر، وسابقة قيام المشكو في حقهم باحتجاز أحد أقارب المجني عليهم لذات الخلافات بينهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة والتي قررت إخلاء سبيلهم للتصالح.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال بلاغ المجنى عليهم وبالعرض على النيابة قررت ضبط وإحضار 11 متهما من مرتكبي الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 8 من المتهمين، وجار تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين.

واستمعت النيابة، لأقوال المجني عليهم و قالوا إن أفراد من عائلة "المرغني" في منطقة عين شمس أرغموهم على تقديم اكفانهم تحت تهديد السلاح، بالإضافة لسبهم بألفاظ نابية ونشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل بقصد كسرهم وإذلالهم.

وأضاف المجني عليهم أن المشكلة بدأت منذ فترة وذلك عقب تعدي أفراد العائلة على أمن المركب السياحي المملوك لهم، بسبب خلاف على تشغيل أغنية مهرجانات، وبعد تدخل أحد الأشخاص لإنهاء الخلاف، وأثناء حضور الجلسة العرفية لإنهاء الخصومة، قاموا بالتعدي عليهم.

حبس المتهمين عز الدين نصر الدين فرغلي إبراهيم، مراد نصر الدين فرغلي إبراهيم، قايد عبدالله عبد الله قائد، وممدوح کمال محمدي إبراهيم، نادي سمير فهمي عبد التواب، صباح أحمد عليوة أحمد، منى نصر الدين فرغلي إبراهيم، عبدالمنعم إبراهيم محمد، مصطفى عبدالمنعم إراهيم محمد، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات على أن يراعي التجديد هم في الميعاد القانوني.

ثالثا: يرسل للمتهمين عز الدين نصر الدين فرغلي إبراهيم، مراد نصر الدين فرغلي إبراهيم، قائد عبدالله عبدالله قائد ، محمد کمال محمدي إبراهيم، نادي سمير فهمي عبد التواب، صباح أحمد عليوة أحمد، مني نصر الدين فرغلي إبراهيم، علاء عبد المنعم ابراهيم محمد، مصطفي عبد المنعم ابراهيم، من محبسهم، رفقة الحراسة اللازمة لمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية رفقة حرز وحدة حفظ البيانات الفلاشة، على أن ينتدب أحد خبرائها لفحص المقاطع المصورة التي توجد على وحدة حفظ البيانات الفلاشة) وذلك لبيان عما إذا كان المتهمون سالفو الذكر يظهروا بالمقاطع المصورة المحفوظة على وحدة حفظ البيانات من عدمه، وفي الحالة الأولى تحديد دور الذي أتاه كل منهم خلال تلك المقاطع ونواف بتقرير مفصل بما انتهى إليه الفحص، ويعاد المتهمين إلى محبسهم عقب ذلك.

رابعا: يوالى تنفيذ أمر الضبط والاحضار الصادر بشأن المتهمين تامر جمال مرغني إبراهيم، عمر صلاح مرغني إبراهيم، عمرو صلاح مرغني إبراهيم، عبدالرحمن صلاح مرغني إبراهيم، أحمد نصر الين فرغلي إبراهيم، فهد خالد مرغني، علي رضا سعيد وشهرته (علي سحلية)، شريف جمال محمد الزغبي وشهرته محمد الزغبي، خالد أحمد نصر أحمد وشهرته خالد السماك، على أن يعرضوا علينا فور ضبطه.