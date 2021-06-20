/636504/في-حريق-مطعم-الجزار--ارتفاع-عدد-المصابين-لـ-33-في-أبو-قرقاص-بالمنيا

ارتفع عدد المصابين في حريق انفجار أسطوانة بوتاجاز في مطعم الجزار غي أبو قرقاص بشارع الجمهورية إلى 33 شخصا بحروق وإصابات متفرقة.

دوت الخليج ، يرصد في السطور التالية تفاصيل حريق مطعم الجزار في المنيا

تعود أحداث الواقعة عندما تلقي اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخليه لأمن المنيا اخطارا من الرائد عبد الوهاب أبو طالب رئيس مباحث مركز أبو قرقاص محافظه المنيا يفيد بنشوب حريق هائل داخل أحد المطاعم في شارع الجمهورية وسط مدينة أبو قرقاص، وجاري الوقوف علي أسباب الواقعة .

وفي سياق أخر قررت النيابة العامة، بإحالة مهندس ومحام ومقدم طلب تصالح في مخالفات عقار جسر السويس المنهار إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن قرار النيابة العامة بإحالة مهندس ومحام ومقدم طلب تصالح في مخالفات عقار جسر السويس المنهار إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير.

التفاصيل

وكانت تحقيقات "النيابة العامة" كشفت عن سابقة تقديم مالك بالعقار من المتهمين طلبًا للتصالح عن الأعمال المخالفة التي ارتكبها فيه قبل انهياره؛ إعمالًا للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعه، وإرفاقه به تقريرًا هندسيًّا استشاريًّا تضمن بيانات مزورة بشأن السلامة الإنشائية للعقار، وعدم تطابق رسوماته الهندسية المرفقة بالطلب مع الأعمال المنفذة على الطبيعة.

على الفور دفعت إدارة الحماية المدينة سياراتها بحضور الأجهزة الأمنية ورجال المطافئ والمرور وبحضور الدكتور محمد حلمي رئيس المدينة وعدد من القيادات الأمنية، وجاري إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، للسيطرة على الحريق.

تحريات الأجهزة الأمنية للحريق

كما أكدت التحريات الأمنية الأولية، أن الحريق إندلع نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل المطعم السالف الذكر، نتيجة تسريب غاز بها، مما أدى إلى انفجارها مع حدث تلفيات باهظة في المطعم وفي المحالات المجاورة مع وجود عدد من الإصابات لعمال المطعم وتم تحويلهم لمستشفى أبو قرقاص العام لتلقيهم العلاج اللازم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة، وجاري معاينة النيابة العامة لمحل الواقعة لثبوت شبهه جنائية بالواقعة من عدمه.