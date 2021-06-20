/636505/اتحاد-كمال-الأجسام-يفضح-كيان-وهمي-يستغل-الشباب-مقابل-2000-جنيه-تفاصيل

فجر الاتحاد المصري لكمال الأجسام مفاجأة عن وجود كيان يدعى « الاتحاد المصري للأجسام الطبيعية في مصر» وذلك خلال بيان رسمي أصدره الدكتور عادل فهيم، ورئيس الاتحاد العربي، والإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي، بعد أن أنتشرت أنباء خلال الأوقات الماضية عن نية هذا الكيان تنظيم بطولة خلال شهر نوفمبر المقبل، مقابل الحصول على مبلغ2000 جنيه من كل مشترك.

وعلم دوت الخليج من مصادر داخل الاتحاد المصري لكمال الأجسام أن هذا الكيان ليس له وجود ، والهدف من وراء إطلاقه هو الانتفاع بالأموال دون مراعاة الجانب الرياضي والإنساني في مثل تلك الحالات.

اتحاد الأجسام يفجر مفأجاة عن كيان وهمي للرياضة البدنية

وتابع المصدر أن الاتحاد المصري لكمال الإجسام قرر اللجوء لإتخاذ الإجراءت القانونية ضد من يدعي أنهم اتحاد كمال الأجسام الطبيعي لأن هذا الكيان غير معترف به ولا ينتمى للجنة الأولمبية المصرية.

بيان اتحاد كمال الأجسام

وكان البيان الإعلامي للإتحاد المصري لكمال الأجسام أكد أن هذا الاتحاد الزائف المسمي اتحاد كمال الأجسام الطبيعي، قام بعمل لقاء في إحدى صالات الجيم بالإسكندرية ، وطلبوا من اللاعبين سداد المبلغ السابق ذكره بعد ملء استماره مخصصه لهذا الغرض .

وتابع رئيس اتحاد كمال الأجسام المصري أنه يهيب جميع اللاعبين بعدم الانجراف لهذه الجهات غير الشرعية وعدم سداد أية مبالغ مادية لهم، وعدم تصديقهم فيما ينشرون في أنهم قد حصلوا علي اعتماد من وزارة الشباب والرياضة وهذا الكلام بالطبع عار تماماً من الصحة.

وتابع رئيس الاتحاد المصرى لكمال الأجسام، أن قانون الرياضة المصري بند رقم ٩٢ ينص علي الحبس لمدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاطا منظماً في مجال الرياضة، من غير هيئة مشهرة أو عن طريق شركه غير مرخص لها أو بترخيص تم وقفه، أو الغائه وفقاً لأحكام القانون.

واختتم فهيم أنه تم عمل محضر رسمي للنائب العام ضد هؤلاء الأشخاص، لإنفاذ القانون، ولن نتهاون في صد أي أحد يحاول التلاعب بأحلام شبابنا وطموحاتهم بالبطولات الوهمية فهم أمانة في رقابنا كما أننا لن نتهاون عن أي خروج عن الشرعية .