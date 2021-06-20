/636506/حريق-هائل-داخل-مطعم-شهير-في-أبو-قرقاص-بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، أخطارا من عمليات النجدة يفيد نشوب حريق ضخم منذ قليل، داخل إحدى المطاعم الشهيرة في شارع الجمهورية بمدينة أبو قرقاص، فيما دفعت الحماية المدينة سياراتها لإخماد الحريق.

دوت الخليج ، يرصد في السطور التالية تفاصيل حريق مطعم شهير بالمنيا

وكان تلقى اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخليه مدير أمن المنيا اخطارا من الرائد عبد الوهاب ابو طالب رئيس مباحث مركز ابو قرقاص محافظه المنيا يفيد بإندلاع حريق ضخم داخل "مطعم الجزار"، في شارع الجمهورية وسط مدينة أبو قرقاص، وجاري الوقوف علي أسباب الواقعة .

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية ورجال المرور إلى مكان الحريق، وبحضور الدكتور محمد حلمي رئيس المدينة وعدد من القيادات الأمنية، وجاري إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، للسيطرة علي الحريق.

تحريات رجال المباحث الأولية للحريق

كما كشفت تحريات رجال المباحث الأولية للحريق، أنه نشب نتيجه انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل المطعم السالف الذكر، اثر تسريب غاز بها، ما أدى إلى انفجارها مع حدث تلفيات باهظة في المطعم وفي المحالات المجاورة مع وجود عدد من الاصابات لعمال المطعم وتم تحويلهم إلى مستشفي ابو قرقاص العام لتلقيهم العلاج اللازم.

وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة، وجاري معاينة النيابة العامة إلى مكان الواقعة لثبوت شبهه جنائية بالواقعة من عدمه.

وفي سياق اخر كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الأحد، ملابسات تعرض العديد من الوحدات السكنية للسرقة، حيث أتضح أن عاطلين كونا تشكيلاً عصابيًا، وأنهم وراء ارتكاب تلك الجرائم، ونجحت قوات الأمن في القبض عليهم.