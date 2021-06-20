/636507/الكاف-يعلن-بدء-خطوات-تنفيذ-دوري-السوبر-الإفريقي-على-الطراز-الأوروبي-تفاصيل

اعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» عن بدء المشاورات الفعلية لبطولة دوري السوبر الإفريقي في إطار حرص القيادة الجديدة على الإرتقاء بالكرة الإفريقية في القارة السمراء، ويستعرض دوت الخليج أبرز التفاصيل.

وكشف باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" خلال بيانا رسميا أصدره اليوم، عن جدول يتم تحديد خلاله الأنشطة والتعديلات والحوكمة التي تقدما قيادة "كاف" الجديدة في ظل القيادة الجديدة منذ أن تم انتخابهم في مارس 2021، لجعل كرة القدم الأفريقية قادرة على المنافسة عالمياً، ومكتفية ذاتياً من حيث الموارد البشرية والمالية.

الكاف يعلن بدء خطوات تنفيذ دوري السوبر الإفريقي على الطراز الأوروبي.. تفاصيل

ووضح رئيس الكاف خلال بيانه الرسمي أن الأمور أصبحت واضحة للقيادة الجديدة لـ"كاف" بعد إجراء عدد من الاجتماعات مع الرعاة الحاليين والمحتملين والقطاعات الخاصة وأصحاب المصالح المتعلقة بكرة القدم وبعض رؤوساء الدولي ومسؤولي الحكومات في أفريقيا، في ظل وجود تصوراً سيئاً وسلبياً عن "كاف" فيما يتعلق بالتزامات الاتحاد الإفريقي ، والتدقيق والممارسات الأخلاقية والمالية والإدارية في الشأن الرياضي.

ومن المقرر أن يكون هناك تقييم ومناقشات أولية بشأن بدء تنفيذ "دوري السوبر الأفريقي الممتاز"، بشكل شامل ومدعوم ويُفيد الجميع، طبقا للبيان الصادر ، كذلك يؤكد الاتحاد الإفريقي أنه تابع محاولات بعض الأندية الأوروبية لإطلاق "دوري السوبر الأوروبي"، وسيتم التعلم من تلك التجربة والاستفادة منها من خلال نقاط القوة والضعف.

كشف النادي الأهلي على عدد حضور الجماهير خلال مباراة الترجي التونسي في إياب دور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا ،بعد أن حقق المارد الأحمر الفوز في المواجهة الأولى بهدف نظيف سجله محمد شريف في اللقاء الذي أقيم على ملعب حمادة العقربي ضمن مواجهات نصف نهائي من البطولة الإفريقية للأندية الأبطال.

الأهلي يكشف عن عدد الجماهير خلال مباراة الترجي القادمة

وعلم دوت الخليج أن النادي الأهلي حصل على موافقة من الكاف لحضور 10 الاف مشجع خلال مواجهة العودة والمقرر إنطلاقها في السادس والعشرون من الشهر الجاري على ستاد القاهرة الدولي في إياب دور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وينتظر النادي الأهلي الموافقة الرسمية من الجهات الأمنية والصحية المصرية حتى يتمكن المارد الأحمر من الإعلان بشكل رسمي عن طرح تذاكر مواجهات العودة بين الفريقين بعد أن حضر في لقاء الذهاب مايقرب من 5 الأف متفرج.