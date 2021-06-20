 مدبولى يٌكلف بسرعة تشغيل مصنع تدوير المخلفات «سندوب – المنصورة»

جدة - نرمين السيد - اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مع اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية؛ وذلك لمتابعة عدد من مشروعات المحافظة.





واستعرض محافظ الدقهلية المشروعات التى تم الانتهاء من تنفيذها، والتى تضمنت مصنع تدوير المخلفات "سندوب - المنصورة" على مساحة 18 فداناً وبتكلفة إجمالية قدرها 233 مليون جنيه، مستعرضاً فى هذا الصدد صوراً توضيحية للوضع الحالى للمصنع، وخطوط الفرز التى تصل طاقتها الاستيعابية إلى 1.200 طن يوم، منوهاً إلى أن مصنع تدوير المخلفات جاهز للافتتاح، حيث وجه رئيس الوزراء بالتشغيل الفورى للمصنع لسرعة استفادة المحافظة بخدماته.

وفى السياق ذاته، أشار الدكتور أيمن مختار إلى أربعة مصانع أخرى جارٍ تنفيذها لتدوير المخلفات البلدية بنطاق المحافظة فى كل من المنزلة بطاقة استيعابية قدرها 640 طناً/يوم، وميت غمر بطاقة استيعابية قدرها 450 طناً/ يوم، ودكرنس بطاقة استيعابية قدرها 640 طناً/ يوم، والسنبلاوين بطاقة استيعابية قدرها 640 طناً/يوم، مضيفاً أنه من المقرر أن يبلغ إجمالى الطاقة الاستيعابية لمصانع تدوير القمامة الخمسة نحو 3570 طناً/يوم بتكلفة إجمالية قدرها 700 مليون جنيه.

واستعرض محافظ الدقهلية مراحل نقل مقلب سندوب التاريخى بمدينة المنصورة إلى المدفن الصحى بقلابشو، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من نقل نحو مليون طن من المخلفات بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، بتكلفة قدرها 105 ملايين جنيه، منوهاً إلى جاهزية المدفن الصحى الجديد للافتتاح، كما تناول أيضاً أعمال نقل المخلفات بمقلب تمى الأمديد بإجمالى 35 ألف طن، ومقلب الجمالية 60 ألف طن.

وأشار الدكتور أيمن مختار إلى أن المشروعات التى تم الانتهاء من تنفيذها تضمنت أيضاً إنشاء مبنى القيادة والتحكم لتأمين مدينة المنصورة، حيث تم تركيب عدد من كاميرات المراقبة الثابتة والمتحركة لتغطية الشوارع الرئيسية والمهمة، وعدد من كاميرات رصد المخالفات المرورية، وغيرها من التجهيزات.

واستعرض المحافظ أعمال التنفيذ للمشروعات التى بلغت مراحل متقدمة من التنفيذ، والتى تضمنت مشروع تحويل مبنى الحزب الوطنى إلى موتيل، الذى وصلت نسب التنفيذ فيه إلى 96%، ومساكن سندوب التى يتم تنفيذها على مساحة 15 فداناً بتكلفة 2.1 مليار جنيه، بعدد 35 عمارة بإجمالى 1608 وحدات، و5 عمارات إسكان اجتماعى بإجمالى 360 وحدة بنسبة تنفيذ 100%، و30 عمارة إسكان استثمارى بإجمالى 1248 وحدة بنسبة تنفيذ 80%.

فى السياق ذاته، استعرض الدكتور أيمن مختار مشروع تطوير منطقة حى شرق بالمنصورة فى إطار المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، مشيراً إلى أن المشروع يقع على مساحة 6 أفدنة وبتكلفة مليار جنيه، يقوم بتمويلها صندوق تطوير المناطق العشوائية، وتنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ويتضمن إنشاء 956 وحدة سكنية، بالإضافة إلى الوحدات التجارية والخدمات وغيرها من المشروعات.

واستعرض الدكتور أيمن مختار ملامح مقترح تطوير المنطقة الساحلية بالشيخ زايد بجمصة، وتناول بالشرح المخطط العام، مشيراً إلى أنه يتضمن تنفيذ وحدات سكنية وتجارية، وتوفير مساحات خدمية وطرق، وكلف رئيس الوزراء بسرعة العمل على توفير الخدمات المختلفة لسكان منطقة الشيخ زايد بجمصة، خاصة الخدمات التعليمية والصحية، وخدمات النقل.