النشرة المرورية.. هدوء مرورى وكثافات متحركة فى القاهرة والجيزة

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو 9090"، إن الحركة المرورية مساء اليوم الأحد، تتسم بالهدوء المرورى النسبى على عدد من المحافظات، وتشهد معدلات سير تتراوح بين 60 إلى 65%.





وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع" المذاع على "الراديو 9090"، تقديم الإعلامية شيماء حافظ والإعلامى محمد نشأت، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام فى محور أبو قير عند منطقة كفر عبده وميدان الوزارة، وفى كورنيش الإسكندرية من عند شارع سوريا حتى مناطق كليم.

وأشار إلى أن الحركة المرورية، فى محافظة الدقهلية، تشهد بعض الأحجام فى شارع جيهان للمتجه إلى حى الجامعة بمدينة المنصورة، مشيرا إلى أن محافظة القليوبية تشهد بعض الأحجام للقادم من ميدان المؤسسة ومتجه لمناطق ميت نما.

وتابع أن الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، الحركة المرورية فيها مرضية، عدا بعض الأحجام بمناطق الأعمال، وخاصة أعلى مناطق الأوتوستراد وأعلى المرج وأعلى مناطق المنيب، مشير إلى أن الحركة المرورية فى محور 26 يوليو تعمل بشكل طبيعى.

وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات؛ لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وأوضح أن الحركة المرورية فى محافظة الجيزة تعمل بشكل مرض، عدا بعض الأحجام فى نفق العجوزة للقادم من مجلس الدولة ومتجه لمناطق إمبابة والكيت كات، ناصحا بسلوك مناطق كوبرى الدقى، ووجود بعض الأحجام للقادم من الدقى ومتجه إلى مناطق فيصل والهرم عن طريق شارع مراد، ناصحا بسلوك شارع السودان.

وأوضح أن مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

وفى محافظة القاهرة، لفت صابر إلى وجود أحجام مرتفعة نسبيا فى محور الكورنيش من عند منطقة أركيديا حتى مناطق السبتية، وبعض الأحجام عند مناطق أثر النبى، ومحور الأوتوستراد يكون أفضل حالا.

ولفت إلى وجود أحجام بشارع صلاح سالم عند منطقة الجهاز المركزى للمحاسبات، ناصحا باستخدام محور النصر، مضيفا وجود أحجام بمحور الفنجرى للقادم من مدينة نصر ومتجه للحدائق والزاوية، ناصحا بسلوك شارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد.

واختتم محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ "الراديو 9090"، بوجود كثافات مرتفعة نسبيا أعلى كوبرى أكتوبر، وكوبرى 15 مايو، وكوبرى الجلاء، ناصحا بسلوك كبارى: الجامعة، عباس والساحل؛ لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.