الأزهر: الغش فى الامتحانات سلوك محرم يهدر الحقوق ويهدم مبدأ تكافؤ الفرص

جدة - نرمين السيد - وأوضح المركز، فى بيان له، اليوم الأحد، أن الإسلام حث على طلب العلم، ورغب فى تحصيله بجد واجتهاد، وبين أن لطالب العلم آدابًا لا بد وأن يتحلى بها كالإخلاص لله، وتقواه عز وجل، ومراقبته فى السر والعلن، والتحلى بمكارم الأخلاق، والبعد عن كل ما يُغضب الله سبحانه ويُنافى الفضائل والمحامد.

وأشار إلى أن الغش فى الامتحانات سلوك مُحرم يُهدر الحقوق، ويمنحها لغير أكفاء، ويُسوى بين المُجد المُتقن والكسلان المُهمل، ويهدم مبدأ تكافؤ الفُرص، الأمر الذى يُضعف من همة المُجدين عن مواصلة طلب العلم، ويوسد الأمور إلى غير أهلها، ومِن ثم يُضعف الأمم وينال من عزمها وتقدمها، فحق العالم هو التقديم والرفعة، قال سبحانه: "يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ"، وقال أيضًا: "قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ".

ولفت إلى أن الإسلام جعل المُعاونةَ على الإثم إثمًا، وشراكة لصاحب الجريمة فى جرمه، وقضى ألا تكون الإعانة إلا على معروف، فقال الله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ".

ونفى سيدنا رسول الله ﷺ عن الغشاش كمال الإيمان، وتبرأ من صفة الغش التى لا ينبغى أن يتصف بها مُسلمٌ مُنتسب لسنته ودينه، فقال ﷺ: "مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي"، وهذا الحديث عام يشمل كل أنواع الغش فى الامتحانات وغيرها.