طاقة النواب: توجيهات رئاسية بمواصلة التوسع فى إنشاء محطات الغاز الطبيعى  

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب النائب حسام عوض الله، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى تشدد على مواصلة التوسع فى إنشاء محطات التزود بطاقة الغاز الطبيعى للسيارات على الطرق والمحاور الجديدة على مستوى الجمهورية، وتسهيل وصول هذه الخدمة للمواطنين.





وقال عوض الله، فى تصريحات، اليوم الأحد، إن الحكومة تسعى جاهدة للتوسع فى تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، تنفيذًا للمبادرة الرئاسية بالتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات من خلال البرنامج الطموح لإحلال السيارات القديمة وتحويل السيارات للعمل بالغاز". وأضاف أن استخدام الغاز الطبيعى له آثار إيجابية فى الحد من انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة، موضحا أن الغاز الطبيعى للمركبات يعد بديلاً نظيفاً وآمناً واقتصادياً. وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقه محافظ الجيزة أحمد راشد، ورئيس الشركة الوطنية للطرق مجدى أنور بحضور رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، والنائب عبدالخالق عياد رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، قد افتتح اليوم محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى (كارجاس - شيل أوت) بطريق (القاهرة / الإسكندرية) الصحراوى.

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