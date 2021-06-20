قداس احتفالى بكنيسة نوتردام دى إيجيبت بباريس

جدة - نرمين السيد - نظمت كنيسة نوتردام دى إيجيبت بباريس للأقباط الكاثوليك، اليوم الأحد، قداس احتفالى بمناسبة تسليم مسؤولية رعاية الكنيسة للأب رافائيل قزمان، راعى الكنيسة، وحضر القداس الاحتفالى كل كل من الأب جان مارى، نيابة عن مطران باريس، المطران ميشيل أوبيتى، المسؤول عن الكنائس الشرقية فى باريس.





وألقى الأب جان مارى، كلمة نيابة عن مطران باريس، رحب فيها بالأب رافائيل قزمان، راعى الكنيسة الجديد، وتمنى له خدمة مثمرة. وكانت العظة عن وجود الله فى حياتنا، من خلال معجزة إسكات البحر الهائج، وتلخصت العظة فى كيفية التعامل مع المشكلات الخارجية، التى تأتى من خارج المركب، وكيف يتعامل معها الرب. وفى أثناء كلمة العظة شكر الأب رافائيل، الأب يوساب مهنى، راعى الكنيسة السابق على ما قدمه للرعية، كما قدم الشكر لكل الآباء الكهنة، والآباء الجسديين، بمناسبة عيد الأب.

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