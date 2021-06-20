محافظ دمياط تلتقى بالمستشار عدلى منصور و يتفقدان مكتبة مصر العامة بمدينة...

تشرفت محافظة دمياط بزيارة السيد المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق، وقد التقت الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، صباح اليوم الأحد مع سيادته.

و أعربت المحافظ عن سعادتها بزيارة سيادته للمحافظة كما وجهت التحية للمستشار منصور ، قائلة أنه رمز وطنى وحكيم كان له دور بارز وعظيم فى اصعب المراحل التى مرت على مصر.

هذا وقد زار المستشار عدلى منصور والمحافظ مكتبة مصر العامة بمدينة البرج المفتتحة مؤخرًا بعد استكمال الأعمال بها والتى كانت متوقفة منذ عدة سنوات، إذ قاما بالتجول داخل أروقة المكتبة واقسامها المختلفة من قاعات اطلاع للأطفال والكبار وتدريب حاسب آلي وقاعات ابحاث وانترنت و أنشطة و مؤتمرات، حيث أشاد المستشار منصور بتلك المنارة الوليدة التى تضم كوكبة من الكتب بالمجالات المختلفة، واهدته المحافظ نسخة من كتاب رحلة العمر للسفير عبد الرؤوف الريدى رئيس مجلس إدارة مكتبات مصر العامة ابن محافظة دمياط واحد سفراء مصر البارزين.

كما تفقدا المدينة الصديقة للنساء المُنفذة بمحيطها بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة و بمنحة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women حيث تحدثت المحافظ عن المشروع وأهدافه التى تتمثل فى إتاحة كافة الخدمات للسيدات وأطفالهن و توفير فرص تدريبية لهن وتسويق منتجاتهن بما يحقق التمكين الاقتصادى.