/636516/يورو-2020-ويلز-تدخل-بجميع-أسلحتها-وإيطاليا-تبدأ-بالبدلاء

وضمنت إيطاليا، متصدرة ترتيب المجموعة الأولى، التأهل للدور ثمن النهائي ليورو 2020، بعد الفوز علي المنتخب التركي في مطلع البطولة بثلاثية، وفي الجولة الثانية حقق الفوز على المنتخب السويسري بنتيجة ثلاث أهداف دون رد، في لقاء الجولة الثانية.

ويستعرض دوت الخليج تشكيل المنتخبين في المباراة:

تشكيل منتخب إيطاليا:

حارس المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: رافاييل تولوي - ليوناردو بونوتشي - أليساندرو باستوني - إيمرسون

وسط الملعب: ماتيو بيسينا - جورجينيو - ماركو فيراتي

الهجوم: فيديريكو كييزا - أندريا بيلوتي - فيديريكو برنارديسكي

وفي الجانب المقابل يدخل المنتخب الويلزي المباراة بجميع أسلحته في محاولة تحقيق الفوز، وضمان الصعود للمركز المتقدم من دور المجموعات، ويقود الفريق المتألق في الجولة الثانية جاريث بيل.

تشكيل منتخب ويلز:

حارس المرمى: داني وورد

الدفاع: كونور روبرتس - نيكو ويليامز - جو رودون - كريس جانتر

وسط الملعب: جو موريل - إثان أمبادو - آرون رامسي - جو ألين - دانيل جيمس

الهجوم: جاريث بيل

ويحتل منتخب ويلز الوصافة في ترتيب المجموعة الأولي من بطولة اليورو 2020، برصيد 4 نقاط، وجاء ذلك بعد تحقيق الفوز على المنتخب التركي بنتيجة هدفين دون رد.

نتيجة مباراة إيطاليا وسويسرا

حقق المنتخب الإيطالي الفوز على غريمة القاري منتخب سويسرا، بنتيجة ثلاث أهداف دون رد في لقاء الجولة الثانية من المجموعة الأولى من بطولة أمم أوروبا 2020، وشهد على اللقاء ملعب أولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما.

جاء الهدف الأول والحاسم للشوط الأول في الدقيقة الرابعة والعشرون من عمر المباراة في الدقيقة الرابعة والعشرون، عن طريق مانويل لوكاتيلي، من خلال تمريرة طولية من الطرف الأيسر إلى أقصى الطرف الأيمن حيث استلم الكرة بيراردي، ومن ثم انطلق سريعًا واقتحم منطقة الجزاء وأرسل كرة عرضية أرضية إلى لوكاتيلي سددها داخل الشباك.

سجل باولو لوكاتيلي الهدف الثاني له في المباراة والثاني لمنتخب بلاده في الدقيقة الثانية والخمسون من عمر المباراة، من خلال تمريرات قصيرة بين لاعبي إيطاليا، ومن ثم تسديدة صاروخية بالقدم اليسرى عن طريق لوكاتيلي من خارج منطقة الجزاء تمر أرضية أقصى الزاوية اليسرى لمرمى منتخب سويسرا.

جاء الهدف الثالث في اللقاء في الدقيقة التاسعة والثمانون من عمر المباراة عن طريق تشيرو إيموبيلي من خلال تمريرة من تولوي إلى تشيرو إيموبيلي الذي سدد كرة قوية للغاية من خارج منطقة الجزاء لمسها حارس مرمى سويسرا قبل أن تدخل الكرة الشباك.