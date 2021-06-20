/636519/السجن-المشدد-10-سنوات-لمتهمين-بهتك-عرض-فتاة-وابتزازها-للحصول-على-مبالغ-مالية-في-الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الأحد 20 يونيو 2021، بمعاقبة متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات، لكل منهما بتهمة هتك عرض فتاة وابتزازها للحصول على مبالغ مالية.

تفاصيل الحادث

صدرالحكم برئاسة المستشار سلامه سالم جاب الله رئيس المحكمة وعضوية المستشاريين هيثم حسن الضوى ومدحت سالم محمد ونبيل شكري وسكرتارية نبيل شكري ومحمد إبراهيم

دوت الخليج، يرصد في السطور التالية تفاصيل هتك عرض فتاة وابتزازها للحصول على مبالغ مالية

ترجع تفاصيل أحداث القضية رقم 19300 لسنة 2021 جنايات مركز الزقازيق والمقيدة برقم 848 لسنة 2021 كلي جنوب الزقازيق، حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بضبد «أحمد . ف. م . م» 47 عامًا، ميكانيكي موتسيكلات، مقيم مركز الزقازيق و«محمد . م . ع . ا» 21 عامًا، مقيم غزاله الخيس مركز الزقازيق؛ لأن المتهم الأول اتفق مع الثاني على هتك عرض المجني عليها «أ . س . ا . ع» 29 عامًا، ربة منزل مقيمة بمحافظة الغربية.

واتضح أن المتهم الأول قام باستدراجها وحاول التعدي عليها، فيما قام الثاني بتصويرها لابتزاها ماليا.

وكشفت تحريات المباحث لصحة حدوث الواقعة، وعزى قصد المتهمين من ارتكاب تلك الواقعة الإعتداء على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها، وابتزازها وتهديدها للتحصل منها على مبالغ مالية نظير عدم إفشاء تلك المقاطع المصورة، وتم إحالة المتهمين إلى النيابة التي أمرت إحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق، وأصدرت قرارها المذكور.

وفي سياق أخر تسلمت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الأحد 20 يونيو 2021، ملف قضية اتهام فتاة و5 شباب بخطف طفلة واحتجازها وهتك عرضها لمدة 5 أشهر، لتحديد جلسة لمحاكمة المتهمين عقب إحالتهم لمحكمة الجنايات.

دوت الخليج ، يرصد في السطور التالية تفاصيل اتهام فتاة و5 شباب بخطف طفله وهتك عرضها لمدة 5 أشهر

وكان أحال المستشار يحيي فريد الزارع المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة 6 متهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة خطف وهتك عرض طفلة واستغلالها في بعض الأعمال الجنسية كرها إلى محكمة الجنايات.