«يورو 2020»:التشكيل الرسمي لمنتخبي سويسرا وتركيا

/636521/يورو-2020التشكيل-الرسمي-لمنتخبي-سويسرا-وتركيا

أعلن فلاديمير بيتكوفيتش مدرب منتخب سويسرا، عن تشكيل فريق منتخب بلاده، في المبارة أمام المنتخب التركي في لقاء الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، ويبدأ هاريس سيفيروفيتش أساسيا ضد تركيا مثلما كان الحال أمام إيطاليا في الجولة الماضية من دور المجموعات.

ويستعرض دوت الخليج تشكيل الفريقين في المباراة.

تشكيل منتخب سويسرا:

حارس المرمى: يان سومر

خط الدفاع: نيكو إلفيدي - سيلفان فيدمر - مانويل أكانجي

خط وسط الملعب: ستيفن زوبر - ريمو فرولر - جيردان شاكيري - جرانت شاكا - ريكاردو رودريجيز

خط الهجوم: بريل إمبولو - هاريس سيفيروفيتش .

ويدخل المنتخب التركي مباراة اليوم أمام سويسر ا بتشكيل قوي وبروح معنوية قوية في محاولة الفوز وتحقيق الثلاث نقاط ثمينة في ترتيب المجموعة والتي ستحسن من موقفه في البطولة وفي دور المجموعات.

تشكيل منتخب تركيا:

حارس المرمى: أورجان شاكر .

خط الدفاع: زكي شيليك - مريح دميرال - تشالار سوينشو - ميرت مولدور .

خط وسط الملعب: قان آيهان - عرفان قهوجي - هاكان شالهان أوجلو - جنكيرز أوندر - أوزان توفان .

خط الهجوم: براق يلماز .

ويتذيل منتخب تركيا ترتيب المجموعة الأولى بلا رصيد بينما يحتل منتخب سويسرا المركز الثالث في جدول ترتيب المجمموعة برصيد نقطة وحيده.

نتيجة مباراة إيطاليا وسويسرا

حقق المنتخب الإيطالي الفوز على غريمة القاري منتخب سويسرا، بنتيجة ثلاث أهداف دون رد في لقاء الجولة الثانية من المجموعة الأولى من بطولة أمم أوروبا 2020، وشهد على اللقاء ملعب أولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما.

جاء الهدف الأول والحاسم للشوط الأول في الدقيقة الرابعة والعشرون من عمر المباراة في الدقيقة الرابعة والعشرون، عن طريق مانويل لوكاتيلي، من خلال تمريرة طولية من الطرف الأيسر إلى أقصى الطرف الأيمن حيث استلم الكرة بيراردي، ومن ثم انطلق سريعًا واقتحم منطقة الجزاء وأرسل كرة عرضية أرضية إلى لوكاتيلي سددها داخل الشباك.

سجل باولو لوكاتيلي الهدف الثاني له في المباراة والثاني لمنتخب بلاده في الدقيقة الثانية والخمسون من عمر المباراة، من خلال تمريرات قصيرة بين لاعبي إيطاليا، ومن ثم تسديدة صاروخية بالقدم اليسرى عن طريق لوكاتيلي من خارج منطقة الجزاء تمر أرضية أقصى الزاوية اليسرى لمرمى منتخب سويسرا.

جاء الهدف الثالث في اللقاء في الدقيقة التاسعة والثمانون من عمر المباراة عن طريق تشيرو إيموبيلي من خلال تمريرة من تولوي إلى تشيرو إيموبيلي الذي سدد كرة قوية للغاية من خارج منطقة الجزاء لمسها حارس مرمى سويسرا قبل أن تدخل الكرة الشباك.