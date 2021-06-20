الزمالك يؤدي تدريبات تأهيلية استعداداً لمواجة مصر المقاصة

/636523/الزمالك-يؤدي-تدريبات-تأهيلية-استعدادا-لمواجة-مصر-المقاصة

أدى لاعبو الزمالك تدريبات تأهيلية قبل خوض المران مساء اليوم الأحد، داخل مجمع الصالات الدولية “صالة الدكتور أشرف صبحي” ، من أجل زيادة الحمل البدني للاعبين.

ويرصيد دوت الخليج تفاصيل مران اليوم:

وكانت التدريبات التي خاضها اللاعبون عبارة عن إطالات وبعض التدريبات البدنية الخاصة، وذلك ضمن البرنامج البدني الموضوع للاعبين استعدادا لمباراة مصر المقاصة .

ويواجه الزمالك فريق المقاصة في السابعة مساء الثلاثاء المقبل في دور الـ 8 من كأس مصر على ستاد السويس الجديد.

الفارس الأبيض يدخل هذه المباراة وهو في أفضل أحواله بعد الفوز على أسوان في الدوري المصري ومواصلة صدارة ترتيب الدوري المصري.

مباريات الزمالك والمقاصة دائماً ما تحظى بالإثارة على مختلف الأصعدة، لذلك فالمنتظر كثير جداً من أحداث تلك المباراة خصوصاً مع ندية بطولة الكأس.

وجاء قرار كارتيرون بتواجد محمود علاء على مقاعد البدلاء أمام أسوان للرؤية الفنية لعودة اللاعب من إصابة لذا فضل البدء بمحمود الونش وإلى جواره محمد عبد الغنى والذى احتفل بزفافه، أمس السبت، وذلك بعدما انتهى اللاعب من المشاركة أساسي مع الأبيض فى مباراته مع أسوان.

وبذلك سيعود محمود علاء لقيادة الدفاع الأبيض أمام المقاصة إلى جانب الونش فى كأس مصر، بعدما واصل الفريق تصدره جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، برصيد 58 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة حقق خلالها الفوز في 17 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وهزم في مباراتين، فيما سجل لاعبوه 47 هدف، واستقبلت شباكه 18 هدف، فيما يسعى الأبيض لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية لتحقيق اللقب المحلى للمرة الثالثة عشرة فى تاريخه.

فى ظل استمرار معاناته من الإصابة بجزع فى الرباط الداخلى للركبة، حيث كانت اخر مشاركاته مع الزمالك فى مباراة المقاولون العرب، التى جمعت الفريقين يوم 24 من شهر أبريل الماضى، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز.