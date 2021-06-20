جماهير الإفريقي تغزو الشوارع قبل نصف نهائي الكأس «فيديو»

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كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان المشرف العام على الرياضة بموقع دوت الخليج عن الحضور الجماهيري الكبير في شوارع تونس من جانب أنصار نادي الإفريقي قبل المواجهة المرتقبة أمام اتحاد المنستيري في نصف نهائي كأس تونس.

واكد الإعلامي عبدالناصر زيدان أن جماهير الإفريقي التونسي تغزو شوارع تونس قبل ساعات من لقاء فريقها مع إتحاد المنستيري في نصف كأس تونس نسخة صالح بن يوسف.

وواصل زيدان أنه لم يرى طريقة استقبال لفريق مثل الذي حدث مساء اليوم في شوارع تونس من اجل استقبال بعثة الإفريقي التونسي بنصف نهائي الكأس أمام اتحاد المنستيري.

الجدير بالذكر أن زيدان أكد بالأمس: “وقعت العديد من الحداث قبل إنطلاق لقاء الأهلي والترجي التونسي في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بالملعب الأولمبي الرياضي العقرب، وتوقف المباراة وخروج لاعبي الفريقين من ارضية ملعب المباراة في عمليات الإحماء قبل اللقاء”.

وتابع: “أثناء احداث المناوشات بين جمهور الترجي والأمن المسئول عن المباراة، توجه بعض من الجمهور المثار على أحداث اللقاء، إلي مكان الصحفين في المدرجات، ومحاولة الطلب منهم عدم التصوير على أحداث الشغب”.

وواصل: “حاولوا المحتجين على الصحفين في المدرجات أثناء أعمال الشغب قبل المباراة، أخذ أدوات الصحفين، ولكن تلقينا الدعم من أخواتنا الصحفين التونيسين والليبين، والتخلص من عمال الشغب حتي خرجنا من ذلك الموقف”.

نتيجة مباراة الأهلي والترجي

حقق النادي الأهلي فوزا هاما على حساب الترجي التونسي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب حمادة العقربي برادس ، ليصبح الفوز اليوم هو الخامس للمارد الأحمر في رادس ، ليكرس الفريق الأحمر المقولة الخالدة لجمهور القلقة الحمراء «أفريقيا تعرف أمجاده» ويستعرض دوت الخليج أهم تلك المواجهات.

فاز الأهلي على الترجي في 5 مباريات بملعب الفريق التونسي في رادس ، كان أخرها مواجهة اليوم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا النسخة الحالية ، بينما المارد الأحمر الفوز له في ملعب الفريق المنافس في عام 2012 بنهائي البطولة.

تاريخ مواجهات الأهلي والترجي

ضاعف الأهلي الفوز الثاني علىى الترجي في تونس في عام 2015 ببطولة الكونفيدرالية بهدف نظيف ضمن منافسات دور المجموعات ، وكرر المارد الأحمر الفوز عام 2017 بهدفين مقابل هدف في إياب دور الثمانية من دوري الأبطال.

وعزز الأهلي تفوقه على الترجي التونسي بالفوز الرابع عام 2018 بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب النادي التونسي ضمن مواجهات دوري أبطال إفريقيا ، قبل أن يكرر المارد الأحمر الفوز الخامس في ذهاب نصف نهائي الأبطال.