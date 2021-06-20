/636526/عاجل-الونش-يمدد-تعاقده-مع-الزمالك-حتى-عام-2025

اعلن نادي الزمالك تمديد عقد اللاعب محمود حمدي الونش مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض ، في ظل حرص النادي على استقرار الفريق الأبيض خلال الأوقات المقبلة.

ويرصيد دوت الخليج تفاصيل تجديد عقد الونش:

نجحت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب في تمديد عقد محمود حمدي الونش مدافع الفريق ل ٣ سنوات قادمة حتى عام ٢٠٢٥.

الونش يمدد تعاقده مع الزمالك حتى عام 2025

كما وقع الونش ووكيل أعماله احمد يحيي على عقد إعلاني مع شركة ايديتا للصناعات الغذائية للترويج لمنتجات الشركة في الفترة القادمة.

جاء ذلك في حضور الدكتور حسين السمري المدير التنفيذي للنادي وطارق جبريل المدير المالي وعضوي اللجنة هاني بيرزي وحسين السيد.

ويستعد نادي الزمالك لمباراته المقبلة أمام فريق مصر المقاصة والتي من المقرر إقامتها يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات ربع نهائي كأس مصر.

والجدير بالذكر ان اخر مواجهات الزمالك كانت امام فريق أسوان والتي انتهت بنتيجة 3/0 لصالح الفارس الأبيض.

الفارس الأبيض يدخل هذه المباراة وهو في أفضل أحواله بعد الفوز على أسوان في الدوري المصري ومواصلة صدارة ترتيب الدوري المصري.

مباريات الزمالك والمقاصة دائماً ما تحظى بالإثارة على مختلف الأصعدة، لذلك فالمنتظر كثير جداً من أحداث تلك المباراة خصوصاً مع ندية بطولة الكأس.

وجاء قرار كارتيرون بتواجد محمود علاء على مقاعد البدلاء أمام أسوان للرؤية الفنية لعودة اللاعب من إصابة لذا فضل البدء بمحمود الونش وإلى جواره محمد عبد الغنى والذى احتفل بزفافه، أمس السبت، وذلك بعدما انتهى اللاعب من المشاركة أساسي مع الأبيض فى مباراته مع أسوان.

وبذلك سيعود محمود علاء لقيادة الدفاع الأبيض أمام المقاصة إلى جانب الونش فى كأس مصر، بعدما واصل الفريق تصدره جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، برصيد 58 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة حقق خلالها الفوز في 17 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وهزم في مباراتين، فيما سجل لاعبوه 47 هدف، واستقبلت شباكه 18 هدف، فيما يسعى الأبيض لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية لتحقيق اللقب المحلى للمرة الثالثة عشرة فى تاريخه.

فى ظل استمرار معاناته من الإصابة بجزع فى الرباط الداخلى للركبة، حيث كانت اخر مشاركاته مع الزمالك فى مباراة المقاولون العرب، التى جمعت الفريقين يوم 24 من شهر أبريل الماضى، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز.