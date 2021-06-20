80.78 % نسبة النجاح في إعدادية القليوبية 2021

اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مساء اليوم نتيجة العام الدراسي لامتحان الشهادة الاعدادية 2020/2021، حيث بلغت بنسبة 80.78% ، و حضراعتماد النتيجة الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن اعتماد محافظ القليوبية لنتيجة العام الدراسي لامتحان الشهادة الإعدادية، والتى بلغت نسبة 80.78%، وإليكم التفاصيل:-

وقدم المحافظ التهنئة للطلاب الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم مشيراً إلى أن طلاب مدارس القليوبية حققوا العديد من المراكز على مستوى الجمهورية في الشهادات العامة والفنية، خلال الفترة الماضية، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها وكذلك لاولياء الامور، لجهودهم المتميزة نحو تحقيق جودة التعليم بمدارس المحافظة، وتجدر الاشارة الى ان ادارة كفر شكر التعليمية حصلت على المركز الاول بنسبة نجاح 95.02%.

عدد المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 103 ألف

من جانبه، قال ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، إن عدد من تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الاعدادية العامة بلغ 103 ألف و 850 طالب وطالبة.

الثانوية العامة.. اتخاذ كافة التدابير الاحترازية

وبالنسبة لاستعدادت الثانوية العامة، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية لتعقيم وتجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة وفقا لتعليمات وزارة الصحة على مستوى المحافظة، كما تم تجهيز اللجان على أن تحتوى اللجنة على 14 طالبا فقط وفق التعليمات الواردة من الوزارة بما يسمح بالتباعد بين الطلاب خلال الاختبارات.

وأضاف أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لدخول الطلبة للجان دون تدافع وتم الاتفاق مع مجالس الأمناء بكافة الإدارات بضرورة التواجد للمشاركة فى تنظيم ومتابعة دخول الطلبة لأداء الاختبارات ثم خروجهم من اللجان.