بعد اعتماد النتيجة.. ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالدقهلية

جدة - نرمين السيد - وأوضح المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن عدد من تقدموا للامتحان هذا العام بلغ 109 آلاف 275 طالبا وطالبة، نجح منهم 92ألفًا 99 طالبًا وطالبة.

وأضاف وكيل الوزارة، أن العشرة الأوائل على مستوى المحافظة هم، الطالبة آلاء على متولى على على، من مدرسة الشهيد السيد رأفت مقبل بابو داود بتمى الأمديد بمجموع 280 درجة، الطالبة حبيبة شريف محمد عبد العزيز العراقى، الأول مكرر من مدرسة شربين الرسمية للغات بمجموع 280 درجة، الطالبة مريم عبد الحميد السيد عبد الرحمن، من مدرسة الإتربى الخاصة المشتركة بأخطاب بمركز أجا الأول مكرر بمجموع 280، الطالب عبد الرحمن السيد حمدى الشربينى، من مدرسة الشهيد إسلام بغدادى بمدينة طلخا الأول مكرر بمجموع 280 درجة، الطالبة نور إيهاب محمد رمزى، من مدرسة الإتربى الخاصة المشتركة بأخطاب بمركز أجا بمجموع 279.5 درجة وترتيبها الخامس، الطالبة آلاء عماد القطب المكاوى على، من مدرسة النزل الإعدادية المشتركة بمنية النصر بمجموع 279.5 درجة الخامس مكرر، الطالبة جنى محمد السيد محمد حسن، من مدرسة الدلتا للغات بطلخا الخامس مكرر بمجموع 279.5 درجة، والطالبة إيمان إبراهيم طه على وهبه، من مدرسة كمال حافظ الإعدادية المشتركة بالنزل بمنية النصر الخامس مكرر بمجموع 279.5 درجة، الطالبة جنى خالد أحمد طه محمود، من مدرسة العائلة المقدسة بالمنصورة الخامس مكرر بمجموع 279.5 درجة، والطالبة رنا يوسف يسرى يوسف شومان، من مدرسة الزهراء الإسلامية للغات بالمنصورة الخامس مكرر بمجموع 279.5 درجة.

وهنأ محافظ الدقهلية، الأوائل والطلاب الناجحين وأولياء أمورهم متمنيا لهم المزيد من النجاح والتفوق فى مستقبلهم الدراسى والعملى، مشيدًا بجهود مديرية التربية والتعليم والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة.