محافظ قنا: 180 مليون جنيه لتطوير 5 مناطق عشوائية

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده المحافظ، لمناقشة الموقف النهائى لخطة تطوير المناطق غير المخططة بالمحافظة، بحضور حازم عمر نائب محافظ قنا، والمهندس تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، والمهندس زكريا عبدالحميد وكيل وزارة الكهرباء، والمهندس محمد نبيل مدير عام مديرية الطرق والنقل، والدكتور عرفة محمود مدير وحدة تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وأوضح المحافظ أن عملية التطوير تهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية للمرافق، مثل مياه الشرب والصرف الصحى ورصف الطرق وأعمدة الإنارة وأعمال التشجير ودهان واجهات المنازل، لتكون مناطق عمرانية نموذجية، بما يتماشى مع توجه الدولة لتطوير المناطق العشوائية، وتوفير الحياة الآمنة والكريمة لأهالى تلك المناطق.
ووجه المحافظ بحل المشكلات التى تعوق مد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى فى المناطق المستهدفة، كما وجه مسئولى إدارة الشئون القانونية بإعداد صيغة بروتوكول تعاون لتوقيعة فيما بين وحدة تطوير المناطق العشوائية، وشركات مياه الشرب والصرف الصحى، والكهرباء ،والغاز الطبيعى، للبدء فى تنفيذ خطة تطوير تلك المناطق فى أسرع وقت ممكن.
وأكد أن المحافظة حريصة على تذليل أى عقبات قد تعترض تنفيذ المشروع، تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية بشأن القضاء على العشوائيات وخلق مجتمعات عمرانية جديدة تحقق طموحات المواطن وإحداث نقلة نوعية وحضرية فى نمط الحياة العمرانية.
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