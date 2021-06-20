موظفو إيبارشية الكنيسة الأسقفية يرحبون بالمطران سامى فوزى

جدة - نرمين السيد - نظم موظفو إبروشية الكنيسة الأسقفية بمصر، حفل ترحيب بالدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية بمصر، بمناسبة تنصيبه، وذلك فى مقر كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.





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