بنسبة نجاح 80.78%.. محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

جدة - نرمين السيد - اعتمد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، مساء اليوم الأحد، نتيجة الفصل الدراسى الاول لامتحان الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.78% بحضور الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.





وتقدم المحافظ، بالتهنئة للطلاب الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم، مشيرًا إلى أن طلاب مدارس القليوبية حققوا العديد من المراكز على مستوى الجمهورية فى الشهادات العامة والفنية، خلال الفترة الماضية، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها وكذلك لأولياء الأمور، لجهودهم المتميزة نحو تحقيق جودة التعليم بمدارس المحافظة. تجدر الإشارة إلى أن إدارة كفر شكر التعليمية حصلت على المركز الأول بنسبة نجاح 95.02%. وأكد ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة بلغ 103.850 طالبًا وطالبة.

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