الأرصاد تعلن بدء فصل الصيف غدا ولمدة 3 أشهر مقبلة  

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن فصل الصيف جغـرافيا سيبدأ غدا /الاثنين/ ويستمر لمدة ثلاثة أشهر مقبلة حتى /الأربعاء/ الموافق 22 سبتمبر القادم.

وقالت الهيئة - في بيان اليوم /الأحد/ - إن "فصل الصيف يعتبر أكثر فصول العام استقرارا في الأحوال الجوية، حيث تتأثر البلاد في معظم أيامه بامتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة وأيضا ارتفاع الرطوبة النسبية، والتي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس، وأحيانا ما يتخلل فصل الصيف امتداد مرتفع العروض الوسطى، الذي يجلب كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا، والتي تعمل على انخفاض درجات الحرارة في بعض أيام فصل الصيف".

وحذرت الهيئة، المواطنين من التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة في التوقيت من الظهر وحتى الخامسة عصرا، وهي الفترة التي يتم فيها تسجيل أعلى درجة حرارة على مدى اليوم.. ونصحت بارتداء غطاء واق للرأس أو استخدام المظلـة في حالة التعرض المباشر لأشعة الشمس؛ تجنبا للإصابة بضربات الشمس، فضلا عن عدم التواجد في أماكن مغلقة أو سيئة التهوية، وارتداء الملابس الفضفاضة وفاتحة الألوان القطنية، إلى جانب الإكثار من تناول المياه والسوائل على مدى اليوم.

وأوضح البيان أن متوسط درجات الحرارة ونسبة الرطوية خلال فصل الصيف ستكون كالتالي:-

المنطقة متوسط درجات الحرارة متوسط نسبة الرطوبة

العظمى الصغرى العظمي الصغرى

القاهرة الكبرى 35-36 21 -22 80 - 90 40-50

الوجه البحري 35-36 21 -22 80 - 90 45-55

السواحل الشمالية 30 - 32 20 - 21 90 - 95 60 - 65

جنوب سيناء 37 - 38 25 - 26 55 - 60 35 - 40

شمال الصعيد 37 - 38 22 - 23 50 - 60 30 - 40

جنوب الصعيد 41- 42 25 - 26 25 - 30 10 - 15

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